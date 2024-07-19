Erdemir Madencilik, Sivas'ta altın madeni buldu

Erdemir, şirketin bağlık ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) bünyesinde bulunan ve Sivas sınırlarında yer alan maden sahasında altin madenine rastlandığını açıkladı. Olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi için rezerv tespit çalışmalarına başlatılmasına karar verildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) uhdesinde bulunan ve Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır. Bu kapsamda, olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar verilmiştir."