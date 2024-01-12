Erdemir ve İsdemir’den 3,2 milyar dolar dönüşüm yatırımı

Başak Nur GÖKÇAM

AK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, net sıfır emisyon ile üretim için yol haritasını açıkladı. Karbonsuzlaşma çalışmalarına hız veren Erdemir ve İsdemir, 2022’ye kıyasla 2030 yılına kadar, ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı ve 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, ağırlıklı yurt dışı finansman kaynaklı olmak üzere 3,2 milyar dolarlık dönüşüm yatırımı yapacaklarını belirterek, “OYAK’ın başarı hikâyesinin sırrı değişime öncülük etme yeteneğinde yatıyor. OYAK’ın gücü ve stratejik hamleleriyle küresel bir oyuncu haline gelen demir-çelik sektörünün öncüleri Erdemir ve İsdemir, yeşil dönüşüm yolculuğunda da ülkemizde sektöre yön verecek” dedi.

Yatırımın yüzde 80’i dış kaynaklardan sağlanacak

Yeşil dönüşüm yolculuğuyla ilgili yol haritasını basın toplantısında açıklayan OYAK Maden Metalürji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Serdar Başoğlu, 58 yıldır tüm faaliyetlerinde sektörün lider oyuncusu olmanın verdiği sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi. Başoğlu, “Ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir ekonomik değer taşıyan şirketlerimiz Erdemir ve İsdemir, yeşil dönüşüm için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye yönelik adımları atma konusunda kararlılığını ortaya koyarak yol haritasını oluşturdu.

Müşterilerimizin, yatırımcılarımızın ve diğer paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde şirketlerimizde yeşil dönüşümü tamamlamaya yönelik kritik adımları ve bu adımların devreye gireceği süreçleri planladık. Yeşil dönüşüm için 3,2 milyar dolarlık yatırımın yüzde 70-80’inin dış kaynaklardan sağlanacağının bilgisini veren Başoğlu, “Yeşil dönüşüm için erişimi kolay finans kaynakları kullanılacak” ifadelerinde bulundu. Yatırımlarda yenilenebilir enerjiye önem verdiklerini vurgulayan Başoğlu, “Tesislerimizin elektriğinin yüzded 50’sini kendi ürettiğimiz yangazdan sağlıyorduk.

Şimdi ise hedefimiz kalan yüzde 50’nin yenilenebilirden sağlanması olacak. Bu sayede tesislerimizin tamamının elektriğini yenilenebilir enerjiden sağlamış olacağız. Bu noktada da hızlı sonuç almak ve emisyonlarımızı bir an önce azaltmak için GES ve biyokütle yatırımlarını tercih edeceğiz” bilgisini verdi.

Erdemir ve İsdemir’den emisyonu azaltacak adımlar

1-Sera gazı emisyonlarına yönelik analiz çalışmalarıyla proseslerde emisyon miktarında değişime neden olan kaynaklar tespit ediliyor ve azaltılmasına yönelik çözümler üretiliyor.

2-Enerji verimliliğini artıran teknolojik yenilikleri devreye alma, açığa çıkan yan ürün gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanma, sistematik ölçüm ve izleme ile enerji kayıplarını en aza indirme odaklı çalışmalar yürütülüyor.

3-Yeni kurulacak hurda toplama/işleme merkezi ve pelet tesisi ile çelik üretiminde hurda ve pelet kullanımının artırılması ve bu sayede ton başına emisyonların azaltılması hedefleniyor.

4-Üretimin çeşitli süreçlerinde kullanılan kömürün yerine, emisyon faktörü sıfır olan biyokütlenin kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

5-Türkiye’nin en büyük lisanssız güneş enerji santralinin (GES) kurulumuna yönelik yatırımlar ile üretimde ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedefleniyor.

6-Çeliğin yüzde 100 geri dönüştürülebilir olma özelliği ile Elektrikli Ark Ocağı teknolojisiyle de üretim yapılmasına yönelik yatırımlar planlanıyor.

7-Net sıfır hedefine ulaşmak için orta vadede daha çevreci olan doğal gaz bazlı DRI (doğrudan indirgenmiş demir) teknolojisi ile üretim de Erdemir ve İsdemir’in stratejileri arasında yer alıyor.

8 -Gelecekte, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve elektrolizörlerin yaygınlaşmasıyla birlikte DRI tesislerinin doğal gaz yerine yeşil hidrojen ile çalıştırılması hedefleniyor.

9-2050 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için Erdemir ve İsdemir’in yeşil dönüşüm stratejileri arasında Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojileri de yer alıyor.

“Geleceğin iş dünyasına şekil veriyoruz”

OYAK Grubu Şirketlerinin sürdürülebilirlik yatırımlarına ve emisyon azaltımına yönelik çalışmalarına dikkat çeken OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Pek çok ülkede karbon emisyonu azaltma hedeflerinin açıklanmasıyla birlikte dünya çapında endüstriler, buna uygun yol haritaları belirliyor.

Geleceğe yatırım yapan şirketler net sıfır emisyon hedeflerini taahhüt ederek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere yola çıkıyor. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için atılan bu adımlar şirketlerin küresel pazarlarda rekabet güçlerini korumalarını da sağlıyor. Net sıfır emisyon nihai hedefine yönelik belirlenen stratejileri uygulamaya alabilmek önemli. Bunun için net sıfır emisyon yol haritasının tasarlanması kadar, bu dönüşümü gerçekleştirecek yeteneklere, sürece ve yönetişime de ihtiyaç var” dedi.

Sürdürülebilirlik koşullu yurt dışı finansman

Yatırım projeleri kapsamında yıllık 1 milyon 710 bin MWh elektrik üretimi kapasiteli GES kurulumu olduğunu da belirten Erdem, “Projeler için ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik koşullu yurt dışı finansman kaynaklarını kullanmayı planlıyoruz. Şirketlerimizin yeşil dönüşüm için belirlediği plan ve net sıfır emisyon hedefi, hem ülkemiz demir çelik sektörüne rol model olacak hem de sektörün geleceğine yön verecek. Binalar, otomobiller, beyaz eşyalar, elektronik gereçler gibi neredeyse hayatın her alanında önemli yere sahip olan çeliğin üretiminde yaşanacak bu dönüşüm, tüm sektörlerin bu alandaki yolculuğunun da öncüsü olacak” diye ekledi.