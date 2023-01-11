Erdemir’den dördüncü kok bataryası yatırımı

1965 yılından bu yana ürettiği yüksek kalitedeki yerli çelikle Türkiye sanayisine katkı sağlayan Türkiye’nin ilk entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, enerji verimliliğini, üretim kapasitesini ve performansını artıracak yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erdemir’in kuruluşundan bu yana aralıksız hizmet veren birinci ve ikinci bataryalarının yerini alacak olan, yıllık 800 bin ton kapasiteli dördüncü kok bataryasının Cumhuriyet’in 100’üncü yılında devreye alınması hedefleniyor.

Yüksek teknolojiyle donatılacak

Sorumlu üretim ve sürdürülebilirlik anlayışıyla yatırımlarını planlarken, mevcut en iyi teknikleri (EU Best Available Techniques- BAT) ve çevresel etkilerini dikkate alan Erdemir’in dördüncü kok bataryası, toz toplama filtre sistemleri ve yüksek seviye otomasyonu gibi birçok yüksek teknolojik özelliğe sahip olacak. Yeni batarya, şirketin çevre performansını artırırken, ithal kok alımının azaltılmasını da sağlayacak. Erdemir, 2023-2024 döneminde de verimliliğe yönelik yeni yatırımları devreye alacak.