Erken rezervasyonda 2019 yılını yakaladı
Türkiye’nin önde gelen tur operatörü Prontotour, erken rezervasyonun ilk dönem satışlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 300 artış yakaladı
Uçak bileti fiyatına tatil yapma fırsatı sunan Prontotour’da erken rezervasyon yüzde 50’ye varan indirimlerle devam ediyor. Erken rezervasyonun bu ilk döneminde seyahat severlerin en çok tercih ettiği rotalar belli olurken fırsatların yüzde 50’ye varan indirimlerle devam ettiğini söyleyen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, şu bilgileri verdi: “İtalya, İspanya, Orta Avrupa, Benelüks ve Balkanlar dışında bu yıl Mısır paketleri de büyük talep görüyor. Sharm el Sheikh, Prontotour’un vizesiz turlar sayfasının 2022’de en çok tıklanan turları arasında yer alırken yurt içinde uçaklı veya otobüslü Kapadokya, Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum, yataklı turistik tren, Doğu Anadolu, Van, Konya, GAP, Karadeniz içerikli turlar gezginlerin en çok talep gösterdiği yerler oldu.”
Uçak bileti fiyatına tur
Turizm sektörünün pandemi sonrası zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Ali Onaran, artan maliyetlerin konaklama ve ulaşımı olumsuz etkilediğini, bu nedenle paket turun yine en avantajlı seyahat biçimi olduğunu söyledi. Onaran, “Uçak bileti fiyatına satışa çıkardığımız turlarla misafirlerimizi artan maliyetlere karşı koruyoruz. Bir Avrupa başkentine alacağınız uçak bileti fiyatına Prontotour’da 3 gece 4 günlük konaklama, rehberlik hizmeti ve transferlerin de dahil olduğu bir paket turu satın almak mümkün” dedi.