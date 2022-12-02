Erken rezervasyonda 2019 yılını yakaladı

Uçak bileti fiyatına ta­til yapma fırsatı sunan Prontotour’da erken rezervasyon yüzde 50’ye varan indirimlerle devam ediyor. Erken rezervasyonun bu ilk döneminde seyahat severlerin en çok tercih ettiği rotalar belli olurken fırsatların yüzde 50’ye varan indirimlerle devam ettiğini söy­leyen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, şu bilgileri verdi: “İtalya, İspan­ya, Orta Avrupa, Benelüks ve Balkanlar dı­şında bu yıl Mısır paketleri de büyük talep görüyor. Sharm el Sheikh, Prontotour’un vi­zesiz turlar sayfasının 2022’de en çok tıkla­nan turları arasında yer alırken yurt içinde uçaklı veya otobüslü Kapadokya, Doğu Eks­presi ile Kars-Erzurum, yataklı turistik tren, Doğu Anadolu, Van, Konya, GAP, Karadeniz içerikli turlar gezginlerin en çok talep gös­terdiği yerler oldu.”

Uçak bileti fiyatına tur

Turizm sektörünün pandemi sonrası zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Ali Ona­ran, artan maliyetlerin konaklama ve ulaşımı olumsuz etkilediğini, bu nedenle paket turun yine en avantajlı seyahat biçimi olduğunu söyledi. Onaran, “Uçak bileti fiyatına satışa çıkardığımız turlarla misafirlerimizi artan maliyetlere karşı koruyoruz. Bir Avrupa baş­kentine alacağınız uçak bileti fiyatına Pron­totour’da 3 gece 4 günlük konaklama, rehber­lik hizmeti ve transferlerin de dahil olduğu bir paket turu satın almak mümkün” dedi.