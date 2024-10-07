Erpa Mobil, Reyon.com ile MOBİSAD-IMEX Fuarı'nda

Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve iletişim çözümleri sağlayıcılarından biri olan, inovatif mobil uygulamalar ve yazılımlar geliştiren Erpa Mobil ve Türkiye’nin sıfır ve ikinci el telefon, elektronik ürün satışında tek B2B pazaryeri olan Reyon.com, Türkiye’de kendi alanında bir ilk olan ve iletişim, mobil iletişim ve bilgi teknolojileri sektörlerini bir araya getiren ve 9 Ekim’de İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak MOBİSAD-IMEX’te ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Erpa Mobil ve Reyon.com’un MOBİSAD-IMEX’e katılımı ile ilgili açıklamalarda bulunan ERPA Holding CEO’su Tekin Abay: “Türkiye’nin ve bölgenin mobil iletişim ve bilgi teknoloji sektörünü bir araya getiren MOBİSAD-IMEX’te iki ayrı markamızla katılım sağlıyoruz. Sunduğumuz teknolojik alt yapı çözümleri, ERP ve CRM sistem entegrasyonları, mobil uygulama geliştirmeleri ve soruna özel geliştirdiğimiz iş süreçleri ile Erpa Mobil; yine alanında bir ilk olan özellikle telefondan, farklı segmentteki elektronik küçük eşyalardan geniş bir yelpazede ürün gamı ile B2B bir sanal pazaryeri olan Reyon.com ile fuarda yer alacağız. Özetlemek gerekirse elektronik ticaretin yanı sıra geleneksel ticaret yöntemlerine getirdiğimiz yeni nesil ürün ve hizmetlerimizi, finansal çözüm yöntemlerimizi fuarda tanıtacağız. Hedefimiz, sektördeki yenilikleri ve çözümlerimizi geniş bir kitleye ulaştırarak, iş fırsatlarını artırmayı ve iş dünyasında daha güçlü bağlantılar kurmayı amaçlıyoruz.”