"ERP’yi Bulut’ta gerçekten akıllı bir sisteme dönüştürmek istiyoruz"

İş teknolojileri açısından en dönüştürücü dönemlerden birini yaşıyoruz. İşletmelerin her zamankinden daha fazla teknolojiye erişebildiği, böylece belirsizliğe karşı daha dayanıklı olduğu bir çağdayız. Bu durum, kurumların başarılarını güvence altına almak için giderek daha akıllı yöntemlerle dönüşmesini ve uzun vadeli büyümesini sağlıyor.

Son birkaç yıldır müşterilerimize destek olduğumuz en önemli alanlardan biri, ERP sistemlerini RISE with SAP aracılığıyla kolaylıkla buluta taşımalarını sağlamak. RISE, özel tasarlanmış ERP yazılımı, dönüşüm hizmetleri, iş analitiği ve iş ortağı uzmanlığından oluşan bir iş modeli sunuyor. Sürekli inovasyon, yüksek hız ve çeviklik sağlayarak şirketlerin buluta geçişine yardımcı oluyor ve bunun için güvenli, mevzuata uygun ve ölçeklenebilir bir ortam sunuyor. Bu neden önemli? Çünkü bazı şirketler buluta geçiş konusunda proaktif davranamayabiliyor. Halbuki bulut çok önemli avantajlar sağlıyor.

RISE with SAP iş modeli, gelişmeye ve dünya çapındaki SAP müşterilerini olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce seyahat teknolojisi şirketi Amadeus, ana SAP yazılımını RISE with SAP aracılığıyla buluta başarıyla taşıdığını duyurdu. Böylece en son güncellemelere, geliştirmelere ve sektöre özel çözümlere özel erişim elde etti. Beklenmedik durumlara daha hızlı tepki verme ve operasyonel kapasitesini talebe ve pazar koşullarına uygun şekilde adapte etme olanağına kavuştu.

Şirketler için Üretken Yapay Zeka: Şimdi Tam Zamanı

Çözümleri buluta taşımanın sunduğu avantajların yanında üretken yapay zeka, güçlü bir çarpan etkisi yaratıyor. Bu iki teknoloji birbirini önemli yönlerden tamamlıyor. Hız ve çevikliği, veri ve içgörüyle buluşturarak kurumları akıllı sistemlere dönüştürme potansiyeline sahipler. SAP olarak, 2023 sonunda yeni üretken yapay zeka asistanımız Joule'un lansmanını yaparak, bunu gerçeğe dönüştürme yolunda büyük bir adım attık. Joule, daha akıllı içgörüler sağlamak için birden fazla sistemde yer alan verileri hızlı bir şekilde sıralıyor ve bir bağlam çerçevesinde sunuyor.

Joule aynı zamanda, ilgi çekici ve tarafsız görev tanımları yazmak veya adayların bir rol için gerekli yetkinlik ve deneyimlere sahip olup olmadığını anlamanızı sağlayacak mülakat soruları oluşturmak gibi görevleri de yerine getirebilir. Böylece siz de diğer çalışanlarınızın iş açısından daha fazla fayda sağlayacak konulara odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Bu anlamda Joule, iş yapış şekillerinde devrim yaratacak.

Yapay zeka destekli bulut, gelecekte neler sunabilir?

SAP'deki görevim gereği farklı sektörlerden müşterilerimizle sürekli konuşuyorum. Bu sektörlerden bazıları kesintiye uğramış oluyor, bazıları da birbirine yaklaşıyor; tıpkı çevrimiçi bir kitapçı olarak başlayan ancak bir web hizmetleri şirketine dönüşen bir işletme gibi… Kuruluşların bugün çözümlerimizi kullanarak nasıl dönüştüklerini ve amaca uygun, güvenilir ve sorumlu yapay zeka tarafından desteklenen bulut tabanlı bir ERP sistemiyle çok daha fazlasını yapma fırsatı elde ettiklerini görmekten mutluluk duyuyorum.

İçinde bulunduğumuz bu yeni çağda, yapay zekanın gücünü sektörel süreç derinliği ve kurumsal veriyle birleştiren şirketlerin, en büyük değere sahip olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ve bugün bunu destekleyen pek çok güçlü unsur olduğunu söyleyebiliriz. McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, üretken yapay zeka küresel ekonomiye trilyonlarca dolar katkıda bulunma potansiyeline sahip ki yapay zekanın yarattığı etkinin %75’i ise daha çok şu dört alanda görülüyor: Müşteri operasyonları, pazarlama ve satış, yazılım mühendisliği ve Ar-Ge. Bu nedenle, her iş zekası şirketinin bunu doğru anlaması kritik önem taşıyor.

SAP olarak, yapay zeka için yapı taşlarını çok uzun zaman önce kurduk. Üretken yapay zeka ile daha da hızlanma şansına sahibiz. Bugün, yerleşik yapay zeka yeteneklerine sahip çözümlerimizi kullanan 24 binden fazla müşterimiz var. Bunlar arasında fatura ve ödemelerin hızlı ve doğru bir şekilde takibi için bu çözümü kullanan Accenture’ı ve navlun maliyetlerini daha doğru tahmin etmek için SAP Business Technology Platform üzerinden yapay zekayı kullanan American Sugar Refining’i sayabiliriz. Ve bu örnekler, yeni inovasyon döngüsünde nelerin mümkün olabileceğine dair buzdağının yalnızca görünen kısmı…

Halihazırda neyin mümkün olduğunu gösteren ve aynı zamanda dünyanın daha yaşanabilir olmasını sağlayacak akıllı sistemleri oluşturmak için, ERP’nin yapay zeka tarafından güçlendirildiği bir geleceği algılamamızı sağlayan binlerce müşteriyle çalıştığımız için çok şanslıyız. Bu gelecek, düşündüğünüzden daha kısa sürede gelecek!