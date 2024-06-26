Esalba Metal’in hedefi yeni yatırımlarla büyümek
2007'den beri Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) faaliyet gösteren Esalba Metal Sanayi, hem otomotiv hem de ankastre tarafında yaptığı ihracatlarla büyüme trendini sürdürüyor.
Kapalı alanını 18 bin metrekareden 24 bin metrekareye çıkartan firma, toplam üretim kapasitesini de %75 arttırma hedefi taşıyor. Esalba, ayrıca en son yaptığı ilk özel amaçlı sürtünme (friksiyon) kaynak makinesi yatırımı ile yeni nesil araçların, havalı süspansiyon ve güvenlik parçalarının üretimine de başladı.
“İhracat payımızı %70’in üzerine çıkaracağız”
Esalba’nın otomotiv, beyaz eşya ve ankastre sektörlerine çözüm ortağı olduğunu belirten Esalba Metal’in markası Tragen Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kara, “Esalba 17 yıldır metal üretim ve şekillendirme hizmeti sunuyor. Üretim tesisimizde yer alan CMM, kalıphane, preshane, rollform hatları, robotik kaynak, projeksiyon kaynak, sürtünme kaynak, montaj hattı, boyahane ve laboratuarlara ek olarak bir de AR-GE Merkezi’ne sahip” dedi. İhracat payının %60 olduğunu ifade eden Kara, yılın son çeyreğinde bu oranı %70’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kara, “Ankastre tarafındaki üretimin markası olan Tragen ile ankastre pişirme grubu ürünlerinde ihracat payını ise %69’dan %80’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni markamız Tima ile yurt içinde de satışlara başlayacağız” diye konuştu.
Tragen, Turqualıty markası olmaya hak kazandı. Kara, “Marka destek sürecini iyi değerlendirdik. AR-GE Merkezi içinde yürüttüğümüz proje ve ürün geliştirmeler sonucunda endüstriyel tasarım bakımından son derece nitelikli, kalite bakımından ise son derece iddialı ürünler ortaya çıkardık” ifadelerini kullandı.
Turqualıty programı için markanın hummalı bir hazırlık süreci geçirdiğini ifade eden Kara, bakanlık tarafından atanan Ernst&Young (EY) firması tarafından denetlendiklerini belirtti. Bunun hak edilmiş bir başarı olduğunu dile getiren Kara, “Bu başarı sistematik bir çabanın sonucu. Stratejik planlama, marka yönetimi, satış ve pazarlama, küresel tedarik zinciri ile AR-GE operasyonları Tragen’in güçlü olduğu kısımlar. Tragen markasını dünyanın dört bir yanına ulaştıracağız. Türkiye ihracatına ve Türk ekonomisine katkı sunacak olmak bizim için ayrıca kıvanç kaynağı” dedi.
“Avrupa'ya açılacağız”
Markanın hedef pazarları ile ilgili bilgi veren Satış ve Pazarlama Müdürü Niyazi Koçanalı, şöyle konuştu; “Bakanlığa sunduğumuz Stratejik İş Planı’na göre öncelikli hedef pazarımız Avrupa. İngiltere ve Fransa hedef ülkelerinde Tragen markası ile yer edinmeyi arzu ediyoruz. Çünkü bu pazarlar stratejik bakımdan markamız ile bire bir uyumlu. Bu pazardaki kitle estetiği, kalitesi ve enerji verimliliği yüksek ürünler talep ediyor. Markamızın ikonu olan Tragen Değerler Üçgeni tam da bu üç kavram üzerine inşa edildi; tasarım, kalite ve sürdürülebilirlik. Tragen, ankastre ocak, fırın, davlumbazın yanı sıra mikrodalga, ankastre bulaşık makinesi ve ankastre buzdolabı ürünlerini pazara sunuyor.”