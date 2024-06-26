Esalba Metal’in hedefi yeni yatırımlarla büyümek

Kapalı ala­nını 18 bin metrekareden 24 bin metrekareye çıkar­tan firma, toplam üretim ka­pasitesini de %75 arttırma hedefi taşıyor. Esalba, ay­rıca en son yaptığı ilk özel amaçlı sürtünme (friksiyon) kaynak makinesi yatırımı ile yeni nesil araçların, ha­valı süspansiyon ve güven­lik parçalarının üretimine de başladı.

“İhracat payımızı %70’in üzerine çıkaracağız”

Esalba’nın otomotiv, be­yaz eşya ve ankastre sektör­lerine çözüm ortağı olduğu­nu belirten Esalba Metal’in markası Tragen Genel Mü­dür Yardımcısı Gökhan Kara, “Esalba 17 yıldır metal üre­tim ve şekillendirme hizme­ti sunuyor. Üretim tesisimiz­de yer alan CMM, kalıphane, preshane, rollform hatları, robotik kaynak, projeksiyon kaynak, sürtünme kaynak, montaj hattı, boyahane ve la­boratuarlara ek olarak bir de AR-GE Merkezi’ne sahip” dedi. İhracat payının %60 ol­duğunu ifade eden Kara, yı­lın son çeyreğinde bu ora­nı %70’in üzerine çıkarma­yı hedeflediklerini söyledi. Kara, “Ankastre tarafındaki üretimin markası olan Tra­gen ile ankastre pişirme gru­bu ürünlerinde ihracat payını ise %69’dan %80’lere çıkar­mayı hedefliyoruz. Yeni mar­kamız Tima ile yurt içinde de satışlara başlayacağız” diye konuştu.

Tragen, Turqualıty marka­sı olmaya hak kazandı. Kara, “Marka destek sürecini iyi değerlendirdik. AR-GE Mer­kezi içinde yürüttüğümüz proje ve ürün geliştirmeler sonucunda endüstriyel tasa­rım bakımından son derece nitelikli, kalite bakımından ise son derece iddialı ürünler ortaya çıkardık” ifadelerini kullandı.

Turqualıty programı için markanın hummalı bir ha­zırlık süreci geçirdiğini ifa­de eden Kara, bakanlık tara­fından atanan Ernst&Young (EY) firması tarafından de­netlendiklerini belirtti. Bu­nun hak edilmiş bir başarı olduğunu dile getiren Kara, “Bu başarı sistematik bir ça­banın sonucu. Stratejik plan­lama, marka yönetimi, satış ve pazarlama, küresel teda­rik zinciri ile AR-GE operas­yonları Tragen’in güçlü oldu­ğu kısımlar. Tragen markası­nı dünyanın dört bir yanına ulaştıracağız. Türkiye ihra­catına ve Türk ekonomisine katkı sunacak olmak bizim için ayrıca kıvanç kaynağı” dedi.

“Avrupa'ya açılacağız”

Markanın hedef pazarları ile ilgili bilgi veren Satış ve Pa­zarlama Müdürü Niyazi Ko­çanalı, şöyle konuştu; “Ba­kanlığa sunduğumuz Strate­jik İş Planı’na göre öncelikli hedef pazarımız Avrupa. İngiltere ve Fransa hedef ül­kelerinde Tragen markası ile yer edinmeyi arzu ediyoruz. Çünkü bu pazarlar stratejik bakımdan markamız ile bire bir uyumlu. Bu pazardaki kit­le estetiği, kalitesi ve enerji verimliliği yüksek ürünler talep ediyor. Markamızın ikonu olan Tragen Değerler Üçgeni tam da bu üç kavram üzerine inşa edildi; tasarım, kalite ve sürdürülebilirlik. Tragen, ankastre ocak, fırın, davlumbazın yanı sıra mik­rodalga, ankastre bulaşık makinesi ve ankastre buz­dolabı ürünlerini pazara su­nuyor.”