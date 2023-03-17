ESMA Grup Yönetim Kurulu Başkanı: Türkiye'nin yüzde 100'üne yayılmak istiyoruz

Gıda sektöründe 30 markanın 600 çeşit ürününün distribütörlüğünün yapıldığı Esma Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aykut, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 4 bini aşkın bayileriyle hizmet verdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin yüzde 100'ünü kapsayacak şekilde bayi sayılarını ve şirket istihdamını artırarak ihracat birimlerini büyütmeyi hedeflediklerini kaydeden Aykut, "Daha önce inşaat sektöründe 7 projemizi gerçekleştirdik. 3 farklı projeye de imza atmaya hazırlanıyoruz. Yapacağımız yatırımlar ve ihracat birimimizin büyümesiyle birlikte yurt dışında geniş kapsamlı ülkelere yayılmak istiyoruz" dedi.

“Eğitime önem veriyoruz”

Aykut, şirketlerindeki 45 çalışana sınıf oluşturup, lise diploması alma imkanı sağladıklarını belirterek, "Şirket içi eğitimlerimizin yanı sıra çalışanların bireysel eğitimlerini de önemsiyoruz” dedi.

“ESMA Grup #BİRVEBERABER”

Ayrıca Esma Grup, zor günlerinde deprem bölgesine öncelikle su, temel gıda ve içecek yardımlarını TIR’larla ulaştırdı. Aykut, “500 aileye de yardımlarımızı ulaştırdık" diye konuştu.