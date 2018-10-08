Esrobotek, Van'a taşınıyor
İzmirli Esrobotek Van’da kurulması planlanan serbest bölgenin hem kurucusu hem de ilk yatırımcısı olacak. Esrobotek ve Bombardini YK Başkanı Ateş, bugün 3 ayrı yerde yaptıkları mevcut üretimlerini Van’a taşıyacaklarını anlattı. Ateş, serbest bölgenin bürokrasiye takıldığını da söyledi.
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