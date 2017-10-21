Eti Soda üretim kapasitesini yüzde 55 artırdı

21 Ekim 2017

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Eti Soda AŞ'nin Genel Müdürü Tanzer Ergül, yıl içinde yaptıkları çalışmalarla üretim kapasitelerini yüzde 55 artırdıklarını ve yıllık 1,7 milyon ton soda külü işler hale geldiklerini bildirdi.

Ergül, 2009 yılında üretime başlayan tesisin yıllık 1,1 milyon tonluk kapasitesinin, yıl içinde yaptıkları çalışmalarla 1,7 milyon tona çıkartıldığını söyledi. İşlenen soda külünün yüzde 75'inin dünya soda piyasasına satıldığını anlatan Ergül, "2014 yılında başlayan kapasite artırım projemizde yılda 1,7 milyon ton soda külü işler hale geldik. Tesisimiz devreye girdiği günden bu yana tam kapasite ile üretime devam etmektedir. Sadece Avrupa'ya sattığımız ürün yıllık 600 bin tona çıktı." diye konuştu.

Beypazarı soda sahasının yaklaşık 8 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını ifade eden Ergül, halen 2040 yılına kadar yetecek rezerve sahip olduklarını bildirdi.

Ergül, "2040 yılına kadar kademe kademe sahayı genişleterek üretime devam edeceğiz. Kapasite artırımının ardından artık yılda 1,7 milyon ton soda külü işleyeceğiz." dedi.

Tesisin çevreye duyarlı olduğunu anlatan Ergül, "Üretim kapasitemizin yüzde 55 artmasıyla beraber tüketim değerlerimiz de önemli ölçüde artmış durumdadır. Ancak, bütün ÇED raporları alınmış, emisyon değerleri sürekli ölçüm halindedir. Devletin de ilgili birimleri tarafından ve gelişen teknolojiyle beraber, yapılan modern izolasyonla devamlı aşağıya doğru gitmektedir. Avrupa'da, özellikle çok önemli olan artık karbon emisyon değerleri, şu an dünyadaki tüm soda tesisi üreten fabrikalar arasında fabrikamız, en düşük değerdedir" diye konuştu.