Etil alkol üretimini %50 artırdı

Amasya Şeker Fabrikası'n­da etil alkolde üretim kapa­sitesi yüzde 50 artırılarak yıllık 9 milyon litreye çıkarıldı. Üç var­diya halinde çalışılan fabrikada­ki laboratuvarda yapılan ölçümle­rin ardından üretimine izin veri­len etil alkol, talep doğrultusunda dezenfektan ve kolonya üretimi yapan fabrikalar ile özel ve kamu hastanelerine özel taşıma yön­temleriyle ulaştırılıyor. Amasya Şeker Fabrikası Başkanı Ahmet Özarslan, “Kampanya sonunda 36 bin ton melası işleyip 9 milyon lit­renin üzerinde etil alkol üretimi­mizi gerçekleştireceğiz. Ülkemiz­de yıllık etil alkol ihtiyacımız 260 milyon litredir. Etil alkol fabrika­ları 120 milyon litre üretim yap­maktadır" dedi.