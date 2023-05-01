Etil alkol üretimini %50 artırdı
Amasya Şeker Fabrikası'nda etil alkolde üretim kapasitesi yüzde 50 artırılarak yıllık 9 milyon litreye çıkarıldı.
Amasya Şeker Fabrikası'nda etil alkolde üretim kapasitesi yüzde 50 artırılarak yıllık 9 milyon litreye çıkarıldı. Üç vardiya halinde çalışılan fabrikadaki laboratuvarda yapılan ölçümlerin ardından üretimine izin verilen etil alkol, talep doğrultusunda dezenfektan ve kolonya üretimi yapan fabrikalar ile özel ve kamu hastanelerine özel taşıma yöntemleriyle ulaştırılıyor. Amasya Şeker Fabrikası Başkanı Ahmet Özarslan, “Kampanya sonunda 36 bin ton melası işleyip 9 milyon litrenin üzerinde etil alkol üretimimizi gerçekleştireceğiz. Ülkemizde yıllık etil alkol ihtiyacımız 260 milyon litredir. Etil alkol fabrikaları 120 milyon litre üretim yapmaktadır" dedi.