Etisan, holding çatısında birleşti

Bankacılık tabanlı kampüs ödeme sistemleri ve akıllı kart sektöründe faaliyet gösteren Etisan Proje AŞ, Holding AŞ yönetim modeliyle ticari faaliyetlerine devam edecek.

Etisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün, yaptığı açıklamada, “Finansman gücü, pazar stratejileri, kaynak verimliliği göz önüne alındığında, gücümüzü, etkimizi ve iş kalitemizi artırmak için şirketlerimizin operasyonlarını Etisan Holding AŞ çatısı altında toplamaya karar verdik” dedi.

Özgün, gelinen noktada faaliyet gösterilen alanlardaki şirketleri Etisan Holding çatısı altında toplayarak kaynak verimliliğini, şirketlerin finansman gücünü ve pazar stratejilerinden doğacak sinerjiyi değerlendirmek amacıyla stratejik bir karar aldıklarının belirtti. Özgün, "45 yıldır ticari olarak, 25 yıldır sahip olduğumuz sektörel deneyimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.