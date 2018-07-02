Eurocar, filosunu her yıl yüzde 50 büyütecek

02 Temmuz 2018

BARIŞ SEDEF

İSTANBUL - Araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Eurocar Rental, geçen yıla göre hem araç filosu hem de ciro olarak yüzde 40 civarında büyüdü. Eurocar Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Burkan, "Orta ve uzun vadede filomuzu, her yıl bir önceki yılın araç sayısına göre yüzde 50’lik artışla büyüteceğiz" dedi. 10 bin kilometrenin üzerinde olan veya bir yaşını aşmış araçları elden çıkardıklarını belirten Burkan, "Müşteri memnuniyeti konusunda bu değişiklikleri firma olarak önemsiyoruz" diye konuştu. Sektörün ilk çeyrekte yüzde 10.2 büyüdüğünü anımsatan Burkan, "Bu dönemde, 2 milyar 957 milyon liralık yeni araç yatırımı yapıldı. Sektörün aktif büyüklüğü ise 29 milyar 500 milyon lirayı aştı. Sektörün filosundaki araç sayısı ise 360 bin 769 adede ulaştı" dedi. Özellikle üçüncü aydan sonra firmaların büyük bölümünün ikinci el kiralamalara yöneldiğini kaydeden Burkan, bunun en büyük nedeninin şirketlerde artan maliyetler ve daralan piyasa koşulları olduğunu söyledi. Burkan, birkaç yıldır araç kiralama konusunda bireysel taleplerin de arttığına dikkat çekti.

Kiralama giderlerde maliyet avantajı sağlıyor

Burkan, "Vergi avantajının yanı sıra aracın bakımı, muayenesi, hasar ve onarımı gibi işlemlere zaman harcamayarak müşterilerimizi zaman kaybı ve operasyonel maliyetten de kurtarıyoruz. Oto kiralama firmaları olarak asıl kârı araç alımlarından elde ediyoruz" dedi. Firma olarak müşteri bütçesine ve taleplerine göre özel hizmet paketleri sunduklarını anlatan Burkan, "İlk yarıda araç kiralama alanında da ciddi bir hareketlenme var. Firmalar artık finansal ve operasyonel avantajlarından dolayı satın alma yerine kiralamaya yönelmiş durumda. Daha fazla müşteriye hitap etmek adına özel paketler oluşturduk" diye konuştu.