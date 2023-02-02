Ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracat rakamı 1,42 milyar dolar seviyesine ulaştı

2022 yılsonu ihracat hedefi 4 milyar dolar olan sektör, gelecek yıl Uzakdoğu’daki lojistik avantajlarını değerlendirerek Avrupa’daki ihracatını arttırmayı hedefliyor.

Sektördeki markaları ticarete yönlendirmek ve istihdam sağlamak amacıyla Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) ile el sıkışan Ambiyans Fuarcılık, 2-5 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştireceği Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı ile pazarın önde gelen yerli ve yabancı markalarını ağırlayacak.

Türkiye’nin en yeni ev ve mutfak ürünleri fuarı olma özelliğini taşıyan Ambiyans Fuarcılık, katılımcı firmalara yeni pazarlara açılma ve ihracat paylarını arttırma fırsatı sunacak.