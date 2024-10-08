Evdema’nın gücünden ilham alan Soprano, mutfaklarda kaliteyi artırıyor

Mutfaklar artık hem şık hem de fonksiyonel olabiliyor, yaşam alanlarını dekore etmek isteyenler mutfaklarının gizli kahramanlarını keşfediyor. Yarım asırdır ev dekorasyonu sektörüne yön veren Evdema, bünyesindeki Soprano ile mutfak dekorasyonunda da adından söz ettiriyor. Akıllı ev teknolojisi ve çevre dostu ürünlerin entegrasyonuyla tüketicilerin hem rahatlık hem de sürdürülebilirlik taleplerini karşılıyor.

Kaliteyi mutfakların esas bileşeni haline getirdiklerini belirten Evdema Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik, kullanıcıları için avantajlarını şu şekilde açıkladı: “Temel değerlerimiz olan işlevsellik ve estetik bütünlüğünü bir arada sunarak, her mutfağın özgün ve modern bir yaşam alanına dönüşmesini sağlıyoruz. Çatımız altındaki önemli markalarımızdan biri olan Soprano’nun sürdürülebilirlik konusundaki global trendlerle uyumlu çevre dostu ürünleri, doğal kaynakların korunması ve karbon ayak izinin azaltılması hedeflerine katkıda bulunuyor. Globalde artan çevre bilinci doğrultusunda, geri dönüştürülebilir materyaller, enerjiden tasarruf ettiren üretim süreçleri ve atık yönetimi gibi konulara odaklanıyoruz” dedi.

“Başarımızın sırrı: Güçlü lojistik altyapımız ve geniş hizmet ağımız”

Sektörel gelişmelere ve değişen dinamiklere hızla uyum sağladıklarını belirten Evdema Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik, “Soprano markamızın kuruluşunun temelinde mutfak mobilyalarına olan talebin artması ve tüketicilerin şık, fonksiyonel ürün arayışı bulunuyor. Gerçekleştirdiğimiz pazar araştırmaları, bu segmentte güçlü bir marka ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. Evdema olarak, biz de mutfak mobilyası markamız Soprano ile ev dekorasyonunda kalite ve estetiği bir araya getiriyoruz. Modern tasarım çizgileri ve geniş ürün yelpazesi ile 15 klasik model ve çağdaş tasarıma sahip 100’e yakın renk seçeneğiyle koleksiyonlarımızı müşterilerimize sunuyoruz. Onların şık ve pratik tasarımlar yapabilmesi için modüllerde 5’er santimetre ölçü değişikliği imkanı tanıyoruz. Her zevke özel, kişiselleştirilmiş çözümlerle müşteri odaklı üretim yapıyoruz. Satış öncesi ve sonrası sunduğumuz kapsamlı hizmetlerin yanı sıra, Evdema’nın güçlü lojistik altyapısı ve geniş hizmet ağı, zamanında ve sorunsuz teslimat garantisi ile Soprano’nun kısa sürede büyük başarılar elde etmesine kapı araladık” şeklinde konuştu.

“Modern yaşam alanları oluştururken çevre duyarlılığını artırıyoruz”

Küresel çapta yapılan araştırmalar, tüketicilerin ekonomik dalgalanmalara rağmen sürdürülebilir ürünler için daha yüksek fiyatlar ödemeyi kabul ettiğini ortaya koyuyor. Aynı şekilde, sürdürülebilir ürünler için ek maliyetleri göze alan şirketler de kâr marjı düşmesine rağmen doğa dostu ürün üretimine öncelik veriyor. PwC’nin “2024 Tüketicinin Sesi Anketi”, tüketicilerin %85’inin günlük yaşamlarında iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini doğrudan deneyimlediğini ve sürdürülebilirliğe odaklı uygulamaları benimseyen tüketime öncelik verdiğini gösteriyor.

Sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığın yeşil ürünlere olan talebi güçlendirdiğini vurgulayan Evdema Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik, “Günümüzde iklim krizini göz ardı etmek mümkün değil. Soprana ile de işlevselliğin ve estetik uyumun birleştiği modern yaşam alanları oluştururken sürdürülebilir ve çevre dostu malzemeler kullanıyoruz. Fabrikamızda güneş panelleriyle kendi elektriğimizi üreterek çevreye duyarlılığı artırıyoruz. Bu yenilenebilir enerji kaynağı, karbon ayak izimizi azaltıp enerji bağımsızlığımızı artırırken, sürdürülebilir üretim politikamızın bir parçası olarak doğal kaynakları koruma hedefimize katkıda bulunuyor. Ayrıca, enerji verimliliğini maksimum düzeye çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

“Çok yakında halka arz olacağız”

Evdema Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik sözlerini şöyle tamamladı: “Uzun ömürlü çözümler sunarken, müşterilerimizin ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılamayı hedefliyoruz. Evdema, 2 Anadolu ve 5 Avrupa Yakası’nda olmak üzere İstanbul’da toplam 7 mağazada müşterilerine zengin bir dekorasyon deneyimi sunuyor. Soprano ürünlerimiz de geniş teşhir alanlarında sergileniyor. Bu mağazalarda sunduğumuz birebir hizmet sayesinde müşterilerimiz, Soprano, Du&Ka ve Kobos gibi markalarımızın kaliteli ve şık ürünlerini yakından inceleyebiliyor. Perakende mağazalarımızda mutfak satışı yaparken inşaat projelerinde vestiyer, mutfak, giyinme odası, banyo, çamaşır odası gibi paket halinde aile konseptiyle çalışmalar gerçekleştiyoruz. Dünya genelinde 110 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Evdema olarak, ev dekorasyonuna dair tüm gereksinimleri tek bir çatı altında barındırıyoruz. Yerli üretimi teşvik ederken ülke ekonomisine katkıda bulunurken, yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. 500’ü aşkın çalışanımız ve iki bine yakın bayi ağımızla büyümeye devam ediyoruz. Yakın gelecekte de halka arz olmak için gün sayıyoruz.”