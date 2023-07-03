Evrim Hizaler Anadolu Vakfı’nın yeni Genel Müdürü oldu

2012-2022 yılları arasında Adel Kalemcilik Genel Müdürü olarak görev yapan Evrim Hizaler, Anadolu Vakfı Genel Müdürü olarak atandı. İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Hizaler, 2004 yılında Sabancı Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamladı.

Hizaler, kariyerine 1997 yılında Anadolu Grubu’nda başladı. 1997-2012 yılları arasında Grup şirketlerinden Efes Türkiye’de Pazarlama Uzmanı, Ürün Müdür Asistanı, Miller Pazarlama Müdürü, Marmara Pazarlama Müdürü, Yeni Ürünler Pazarlama Müdürü, Lisanslı Markalar Pazarlama Müdürü, Efes Bira Grubu'nda Pazar Geliştirme Müdürü, Ticari Pazarlama Direktörü, Pazarlama Direktörü ve son olarak Efes Rusya’da Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı.

2012 yılında Adel Kalemcilik’e Genel Müdür olarak geçiş yapan Hizaler, 10 yıl üst üste Türkiye’nin En Güçlü Kadın CEO’ları listelerinde yer aldı. Evrim Hizaler, Anadolu Vakfı Genel Müdürü olarak yeni görevine 1 Temmuz itibarıyla başladı.