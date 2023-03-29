Fabrikasını akıllandıran Esjim, ihracata odaklandı

Ayşe KAYTAN UÇAK

Yurtiçinde spor aletleri üretimi, spor salonları projelendirme ve oluşturma çalışmaları ile pazar payını büyüten Esjim, son iki yılda fabrikasına yaptığı teknolojik yatırımla birlikte ihracata odaklandı.

Üretiminin yüzde 40’nı ihraç eden firma, katıldığı uluslararası fuarlar ile ihracatını yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor. Esjim Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ünal, Eskişehir’de 33 yıl önce spor aletleri üretmek amacıyla profesyonel sporcular tarafından kurulan firmalarının, geliştirdiği yeni ürünlerle sektörde fark yarattığını söyledi.

Anahtar teslim spor tesisi

Esjim’in, Eskişehir OSB’de 10 bin metrekarelik alanda bulunan fabrikasında profesyonel ve ev tipi olmak üzere iki ana grupta kondisyon, koşu bantları, ağırlık ve barlar, hidrolik ve izotonik makineler, pilates makineleri ile solaryum cihazlarının imalatını gerçekleştirdiğini anlatan Ünal, satış sonrası müşterilerine geniş servis ağıyla teknik destek hizmeti de sunduklarını belirtti.

“İhracat, imalat ve spor aletleri satış projelendirme çalışmalarına hızla devam eden firmamız, spor sektörüne olan yatırımlarını artırarak sürdürmektedir” diyen Ünal, şunları söyledi: “2007 yılına kadar üretime devam ettik, ancak Çin’in pazardaki fonksiyonunun artmasıyla üretime ara vererek ithalata yöneldik.

2016 yılında tekrar üretime dönüp, üretimden elde ettiğimiz tecrübeden yola çıkarak Esjim bünyesinde büyük ölçekli inşaat ve AVM projelerinde anahtar teslim spor tesislerinin kurulumunu gerçekleştirmeye başladık.” Pandemide üretim tesisini yenileyerek, fabrikayı teknolojik ve dijital sistemlerle donattıkları bilgisini paylaşan Ünal, “Endüstri 4.0 ile gelen teknoloji çağına adaptasyon amacıyla fabrikada çok yönlü bir yenileme çalışması yaptık.

Daha önce manuel olan makine parkurumuzu, CNC tezgahlara dönüştürdük. Bulut teknolojisinde verileri tutabilen CNC tezgahlar aldık. Daha profesyonel bir üretim hattı kurduk. Aynı zamanda belirli normları alabilmek için fabrika içerisinde bir test merkezi kuracağız” diye konuştu.

Fuarlarla pazar ağını büyütüyor

Süleyman Ünal, bu yıl mayıs ayında Almanya’da gerçekleşecek dünyanın en büyük spor fuarı FIBO’ya katılarak geliştirdikleri yeni seriyi sergileme imkanı bulacaklarını dile getirdi. Ünal, “Dünyanın en büyük markalarının yer alacağı fuarda 125 metrekarelik standımızda kalite olarak ön plana çıkan ürünlerimizle yer alacağız.

Sektörde ‘starlıne’, ‘ergoline’ ve ‘neoline’ olmak üzere üç güçlü markamız var. Neoline markamızı yurtdışı pazarı için oluşturduk. Almanya’ya götüreceğimiz seriyi yeni geliştirdik. İlk defa bu fuarda sergileyeceğiz. Yeni pazarlara ulaşmada en büyük aracımızda fuarlar olacak” ifadelerini kullandı.