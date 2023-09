"Faizler bir yıl sonra düşmeye başlar"

Hamide HANGÜL

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, faizlerde bir yıl sonra düşüş beklediğini açıkladı. İstanbul Levent’in Etiler girişinde yükselen Next Level İstanbul projesi hakkında bilgi veren Erdoğan, projenin metrekaresi 290 bin TL’den satışa sunulduğunu ifade etti. Projenin yüzde 15’inin lansman öncesi satıldığını söyleyen Erdoğan, ihale bedeli 2 milyar 650 milyon TL olan projenin 161 konut ve 38 ofisten oluştuğunu belirtti. Erdoğan, projenin yüzde 85’inin satılacağını sözlerine ekledi.

‘Bir yıllık süreç var’

Toplantıda gayrimenkul sektörüne yönelik değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, faizlerde bir yıl sonra düşüş beklediğini belirterek, “Bir yıl sıkıntılı dönem var, enflasyon düşmeye yaklaştıkça faizin de düşeceğini düşünüyorum. OVP öngörülebilirlik getirdi” dedi. Erdoğan, evlenenlere ve ilk evini alacaklara desteğin önemli olduğunu da vurguladı.

Yabancıdan toplu alım talebi

Next Level İstanbul projesini tasarlarken dünyanın en güzel metropollerinden biri olan İstanbul’a yakışır şekilde yansıtma hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen Erdoğan, toplu alım talepleri geldiğini ifade etti. Projeye yabancıların da talebi olduğunu ancak buna sıcak bakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, konutta lüks segmente talebin kesilmediğine dikkat çekti. Geleceğe iz bırakacak sembol bir yapı yapmak için titizlikle çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, "Biz Next Level markasını sıradan bir marka olarak kullanmıyoruz, yanına eklediğimiz ismin ‘next level’ını tasarlıyoruz. Dünya metropollerinin en güzellerinden biri olan İstanbul’da ilk Next Level projesini geliştirmek için şehrin en özel yerini araştırdık. Levent’i ve dolayısıyla İstanbul’u ‘next level’a taşıyacağız. Bu nedenle projemize şehrimizin adını verdik, Next Level İstanbul. Dünyada mimarinin son trendlerinde var olan, ancak İstanbul’da bulunmayan unsurları, İstanbul’un güzelliğine yakışır bir şekilde projemize dahil ediyoruz. Bu şekilde, ‘dünya metropolü İstanbul’a level atlatıyoruz’ iddiasını ortaya koyuyoruz” diye konuştu Next Level İstanbul sakinlerinin şehrin merkezinde eşsiz bir doğa keyfi yaşayacağına dikkat çeken Erdoğan, “Özellikle pandemiden sonra doğanın ve açık hava yaşam alanlarının önemi daha iyi anlaşıldı. Next Level İstanbul’la hem konut hem de ofis sakinlerimize şehrin merkezinde bahçe keyfi fırsatı sunmak için tüm projemizi oldukça büyük bahçe ve teraslarla donattık” dedi. Proje’de yer alan konutları ‘Villa Evler’ ‘Teras Evler’ ‘Manzara Evler’ ve ‘Loft Evler’ şeklinde dört ayrı bölüme ayırdıklarını dile getiren Erdoğan, “dört bölüm için de kendi konseptlerini tamamlayıcı ‘Orman’, ‘Güneş’, ‘Boğaz’ ve ‘Toprak’ olmak üzere dört ayrı iç mimari konsept tasarladık” dedi. Erdoğan, teknik destek, güvenlik, güçlü altyapı, park alanları, depolar, dijital uygulamalar ve akıllı ev sistemi gibi projedeki birçok detayın insan odaklı tasarımın bir göstergesi olduğunu söyledi.