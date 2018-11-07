Faktoringciler, ‘ihracat’ kaslarını geliştiriyor
Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Başkanı Çağatay Baydar, bu ay başlayan sistemle sektörün ihracat faktoringi ve ticaretin finansmanı noktasında ağını daha geniş coğrafyalara açtığını anlattı.
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