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Faktoringciler, ‘ihracat’ kaslarını geliştiriyor

Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Başkanı Çağatay Baydar, bu ay başlayan sistemle sektörün ihracat faktoringi ve ticaretin finansmanı noktasında ağını daha geniş coğrafyalara açtığını anlattı.

Faktoringciler, ‘ihracat’ kaslarını geliştiriyor
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