Falckon, yeni pazarlarla yurtdışı cirosunu yüzde 40’a çıkaracak

Takip Et

Mehmet Hanifi GÜLEL

Özel itfaiye hizmetiyle Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da faaliyet gösteren Falckon, 2024 yılında yapacağı yatırımlarla yurtdışı cirosunu artırmayı hedefliyor. Yurtdışı hizmet ihracatlarının şu anda eğitim üzerinde yoğunlaştığını ve halihazırda toplam cirolarının yüzde 15’i oluşturduğunu kaydeden Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, ‘’2024 yatırımlarımız ile birlikte bu oranı yüzde 40 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.

Rotterdam operasyonumuz üzerinden yürütülen bu çalışmamızın hedefi, başta Hollanda olmak üzere, İngiltere, Almanya, Belçika’yı takiben Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bununla birlikte Doğu Avrupa ve Ortadoğu’daki diğer ülkelerden de talep var’’ dedi.

Tesislerde yangına karşı gerekli aksiyonlar alıyor

Falckon’un ürünü ‘yangın güvenliği’ olan bir hizmet olduğunu belirten Yamaner, bir endüstriyel tesisin yangın risklerini ve acil durum senaryolarını belirleyerek, o işletmede yangın güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli aksiyonları aldıklarını bildirdi.

Sonrasında tesisin bu riskler ile baş edebilmesi için tüm olumsuzluklara karşın hazır halde bulunmasını sağladıklarını söyleyen Yamaner, ‘’Bu, itfaiye ve acil durum ekiplerinin oluşturulması, ekiplerin eğitilmesi, ekipmanlarının belirlenip çalışır halde bulundurulması, yangın güvenlik alt yapısının etkin bir şekilde çalışır tutulması, tüm acil durum müdahale parametrelerinin, gerçek zamanlı olarak raporlamalarının ve hesap verilebilirliğinin sağlanması, yangınların hasar oluşmadan önlenebilmesi ve hasar oluşumu halinde de müdahale edilerek iş devamlılığının aksamamasını sağlama sorumluluklarımız bulunuyor. Her bir tesiste çalışan ekiplerimiz ve merkez kadrolarımız desteği ile yürütülen bu hizmeti şu an 302 kişi ile sürdürüyoruz. Her yeni çalışma alanı ile birlikte, bu istihdam miktarı da artıyor’’ diye konuştu.

Ciroda yüzde 490 artış bekliyor

Firma olarak, geçen yılı 200 kişilik bir organizasyon büyüklüğü ile kapattıkları bilgisini veren Yamaner, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 302 kişiye ulaştıklarını duyurdu. Yıl sonu öngörülerinin bu sayıyı 450 kişilik bir operasyon ile devam ettirmek olduğunu ifade eden Yamaner, ‘’Bu yıl yüzde 225 organik büyümeye karşılık yüzde 490 ciro artışı hedefliyoruz. Teknoloji ve eğitim konularında yurtdışı satışlarımızın payını arttıracak şekilde ciddi yatırım çalışmalarımız devam ediyor ve bunların sonuçlarını 2024 yılı itibari ile görmeyi planlıyoruz.

Süreç yönetimi ve acil durumlara müdahalelerde bilgi teknolojisi altyapısı ve yapay zekâ kullanımının anahtar olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız da yoğunlukla bu konu üzerinde odaklanıyor. Ayrıca Türkiye’nin acil durum eğitimleri konusunda Avrupa ve Ortadoğu’da tercih edilen bir firma olmak hedefimiz’’ şeklinde konuştu. Endüstriyel tesislerdeki yangınlarda 2022 yılında bir önceki seneye oranla yüzde 49 artış görüldüğünü aktaran Yamaner, bu artışın hasara dönüşünün ise yüzde 78 olduğunu belirtti. Yamaner, ülke sanayisi ve ekonomisini tehdit eden bir sorun da olduğunu ifade etti.