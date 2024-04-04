"Faz 4 üretim tesisini bu yıl hayata geçireceğiz"

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen fotovoltaik panel fabrikası ve güneş enerjisi santrali yatırımlarına imza atan Kalyon Holding’in güneş enerjisi alanındaki ilk adımı olan Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası, kuruluşundan bu yana istikrarlı bir şekilde üretim kapasitesini artırıyor. 2020’de ilk aşama olan Faz 1 üretim tesisinin 500 MW kapasitesi, 1 Mayıs 2021’de açılan Faz 2 üretim tesisiyle bin 200 MW'a çıkarıldı. Faz 3 üretim tesisinin yatırım kararı ise 2022 Eylül ayında alındı ve 6 ay gibi kısa bir sürede Şubat 2023'te Faz 3 tamamlandı. Böylelikle üretim kapasitesi hâlihazırda 2 GW’a ulaştı.

Yüzde 90 yerlilik oranıyla öne çıkıyor

Kalyon PV’nin Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen M10 ingot, wafer ve solar hücre üreticisi olduğunu söyleyen Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, yüzde 100 Türk sermayeli olan şirketin, güneş panellerinde yüzde 90 yerlilik oranıyla öne çıktığını dile getirdi. Endüstriyel tesislerden arazi kurulumlarına ve ev tipi kurulumlara kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip güneş panelleri ürettiklerini ifade etti.

Yenilenebilir enerji sektörünün, son yıllarda Türkiye’de önemli bir ivme kazandığını ve büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Ersan Tüfekçi, bu gelişimin, çevresel kaygıların artması, enerji güvenliği endişeleri, teknolojik ilerlemeler ve düşen maliyetler gibi birçok faktörden etkilendiğini söyledi. Tüfekçi, özellikle iklim değişikliği ile mücadelede artan baskıların, bölgede yaşanan savaşların ve özellikle Avrupa’nın enerji talebinde alternatif rota arayışının yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebi artırdığına değindi.

Sera gazı emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya yönelik politikalar geliştirildiğini anımsatan Tüfekçi, şunları kaydetti: “Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi gibi alanlarda maliyetleri düşürdü. Ayıca fosil yakıtların fiyat dalgalanmaları ve enerji güvenliği endişeleri, yenilenebilir enerjiye olan talebi artırıyor. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların giderek artacağını düşünüyorum. Kurumsal ve finansal yatırımcılar, yenilenebilir enerji projelerine oldukça ilgi gösteriyorlar. Bu durum sektördeki büyümeyi destekliyor.”

“Yıllık yatırım hedefimiz 100 milyon doları ilk üç ayda tutturduk”

2024 yılı için yatırım hedefini 100 milyon dolar olarak belirlediklerinisöyleyen Ersan Tüfekçi, bu hedefi GE Vernova Solar & Storage Solutions ve Inogen ile iş birliği anlaşması yaparak gerçekleştirmiş olduklarını ekledi.

Yılın ilk üç ayında yıllık yatırım hedefini tutturduklarını belirten Tüfekçi, Türkiye’nin ihtiyacı olan yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve millî kaynaklarla sağlayarak, Türkiye’nin daha yaşanılabilir yarınlara ulaşmasına destek olmak, bunu da yaparken enerji ithalatının önüne geçebilmek istediklerinin altını çizdi. Enerji sektöründe millî sorumluluk bilinciyle yatırımlarına devam ettiklerini aktaran Tüfekçi, “Tamamen yerli kaynaklarla ürettiğimiz güneş panelleri ile de teknoloji geliştirme alanında da Türkiye’ye katma değerli üretim sağlıyoruz” dedi.

“Güneş enerjisi alanında teknoloji üretim üssüyüz”

Sadece bir panel üreticisi değil, aynı zamanda güneş enerjisi teknolojileri alanında bir teknoloji üretim üssü olduklarına dikkat çeken Ersan Tüfekçi, Kalyon PV’nin gelecekte yenilenebilir enerji projeleriyle sadece Türkiye'nin değil, dünya enerji sektörünün de şekillenmesine katkıda bulunmayı sürdüreceklerini ifade etti. Bu süreçte inovasyon, kalite standartlarına uygunluk ve çevresel sürdürülebilirlik prensipleriyle sektöre öncülük etmeyi hedeflediklerini ekleyen Tüfekçi, “Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini maksimum düzeyde değerlendirme vizyonumuz doğrultusunda hareket ediyoruz” ifadesini kullandı.

“GES’lerin 2028 yılında 30 bin MW’a ulaşması bekleniyor”

Ersan Tüfekçi, hükümetin başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını ülke genelinde daha da yaygınlaştırma hedefi açıkladığını hatırlattı. 254 milyar dolarlık yenilenebilir enerji ihracatını artırmanın da bu hedefler arasında yer aldığını aktaran Tüfekçi, 12’nci Kalkınma Planı’na ve TEİAŞ verilerine göre de yaklaşık 10 MW olan güneş enerjisi kurulu gücünün, 2028 yılında 30 bin MW’a ulaşmasının öngörüldüğü bilgisini paylaştı.

“Yerli ‘Seed’ üretimimizi gerçekleştirdik”

Kalyon PV’nin yıllık 2 GW’lık güneş panelini; ingot, wafer, hücre ve modül olarak entegre biçimde ürettiği bilgisini veren Ersan Tüfekçi, 2023 yılında Faz 4 yatırım kararı alınarak 10 GW üretim kapasitesi hedefine bir adım daha yaklaştıklarını aktardı. Bu yıl içinde Faz 4 üretim tesisini hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tüfekçi, ayrıca Kalyon PV’nin Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli noktalarındaki güneş enerjisi santrallerinin panel tedarikçisi olarak önemli bir rol oynadığından söz etti.

2023 yılında ABD'ye ilk yüksek tonajlı ihracatlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Tüfekçi, “İhracattaki başarılarımızı bu yıl Belçika’yı ekleyerek devam ediyoruz. Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında Çin’in tekelini kırarak, güneş paneli üretiminin ilk adımındaki en önemli ögelerden biri olan yerli “Seed” üretimimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.