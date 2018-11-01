Fenerbahçe ile Avis imzaları attı

01 Kasım 2018

Dünya Online

Son 5 yıldır reklam alanlarında birlikte çalışan Fenerbahçe ve Avis, işbirliğini göğüs sponsorluğuna taşıdı. Bir yıl geçerli olacak 35,5 milyon liralık sponsorluk anlaşmasının imzaları dün atıldı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen törene Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio ve Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir katılırken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı.

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Avis ile iş birliğinin 2018-19 sezonunu kapsadığını belirterek, “Türkiye Kupası ve Süper Lig maçlarında göğsümüzde Avis markası ile mücadele edeceğiz” dedi. Anlaşmanın 1+1 yıllık olduğunu kaydeden Karaçam, “Anlaşmada opsiyonun herhangi bir şartı yok. Devam etme konusunda kendimizi güvencede görüyoruz. Bizim sponsorluk anlayışımızda sadece bir spor kulübüne faaliyetleri açısından destek olmak değil, her iki markanın da bir arada olmasından yaratılan ilave değer ve kaynaklarla büyümesi olarak nitelendiriyoruz. Avis ile aramızdaki ilişkinin de bu şekilde gerçekleşeceğinden eminiz” diye konuştu.

Özdemir: Yol arkadaşı olmaktan dolayı çok mutluyuz

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Avis Budget Grup ile 44 yıllık iş ortaklığının güvene dayalı bir yatırım ortaklığına dönüşmüş durumda olduğunu vurgulayarak, “Bugün de ABG olan işbirliğimizde yeni bir sayfa daha açıyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye dahil toplam 9 ülkede 300’ü aşkın noktada 85 bin adetlik filoyla hizmet verdiklerini kaydeden Özdemir, “Küresel şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün Fenerbahçe işbirliğimizi ABG desteği ile birlikte daha geniş kapsamlı bir noktaya taşıyoruz. Fenerbahçe sponsorluğu sadece Türkiye için değil, global marka Avis’in Avrupa’daki ülkeleri içinde değer yaratacağını düşünüyoruz. Anlaşma ile her iki dünya markası Avis ve Fenerbahçe’nin birbirine değer katacağına inanıyoruz. Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi ve küresel yol arkadaşı olma vizyonumuzdan hareketle Fenerbahçe ile yol arkadaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Servodidio: İsmimizin Fenerbahçe’yle anılacak olması çok değerli

Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio ise Otokoç ile birlikte yılın başında birlikte gerçekleştirdikleri Yunanistan yatırımı ile ortaklıklarının Türkiye sınırlarını da aştığına vurgulayarak, Fenerbahçe Futbol Takımı’na verdikleri destek ile Türkiye’ye olan inançlarını bir kez daha gösterdiklerini söyledi. Hizmet verdikleri birçok ülkede sporu desteklediklerini paylaşan Servodidio, şöyle devam etti: “Türkiye’nin en köklü ve büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe ile yapılan bu anlaşmanın, Avis’in değerleri, global vizyonu ve uzun vadeli planlarıyla çok uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Fenerbahçe, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da bilinirliği yüksek bir marka. Şu anda Avrupa Ligi’nde de oynayan Fenerbahçe ile gerçekleştirilen bu iş birliği Avis’in Avrupa’daki ülkeleri için de değer yaratacak. Böylesine katma değerli bir iş birliğinden dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.”