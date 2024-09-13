Fenerbahçe ve Papara'dan yeni sponsorluk iş birliği

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Papara'nın Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'na forma sponsoru olduğunu belirtti.

Anlaşmanın 1 yıllık olduğunu söyleyen Kızılhan, "Papara logosu, kadın futbol takımının forma kol altında, erkek basketbol takımının Türkiye'de oynayacağı müsabakalarda şortların sol arka tarafında, kadın basketbol takımının Türkiye ve Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalarda forma arkasında numara altında yer alacak. Ayrıca bu iş birliği anlaşmamızla özel bir çalışmaya imza atarak 'Papara Fenerbahçe Kart'ı da çok yakında taraftarlarımızla buluşturacağız. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Galibiyetlerin devamı gelecek

İmza töreninde hazır bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş "Yeni sezonda çalışmalarımızı tamamladık. Ligin ilk haftası geride kaldı. En zorlu rakiplerimizden ABB Fomget'i deplasmanda 2-1 yenmeyi başardık. Bu galibiyetlerin gerisinin geleceğine inancımız tamdır. Bütün takımlarımıza kupalarla dolu başarılı bir sezon diliyorum. Papara'ya da 'Ailemize hoş geldiniz.' diyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Spor yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik

Papara Yönetim Kurulu Üyesi İlker Diker, Fenerbahçe'nin cesur ve ezber bozan bir duruşu olduğunun altını çizdi ve ekledi: "2024-2025 sezonunda kadın basketbol, erkek basketbol ve kadın futbolla, spora yaptığımız yatırımlara yenilerini ekledik. Yeni sezonda kulübümüzün her iki basketbol takımına destek olmak için sahada yerimizi alacağız. Takımların Türkiye ve Avrupa'da önemli başarılara imza atacağına eminiz. Kadın futbol takımının formasında da yerimizi aldık. Papara Fenerbahçe Kart da çok yakında kullanıcılara sunulacak. Sporu desteklemenin, gelecek nesillere rol modeller oluşturmak için en önemli etki olduğunu düşünüyoruz. Bu iş birliği her iki taraf için de hayırlı olsun." diye konuştu.