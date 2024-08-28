Fenerbahçe voleybol takımlarının isim ve sağlık sponsoru Medicana oldu

"Bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklıklarından bir tanesi. Bu iş birliğimiz, Fenerbahçe'miz ve Türk sporu için voleybola olan katkımızı daha da ileriye taşıyacak" diyen Burak Kızılhan "Hem Türkiye hem Avrupa'da tüm kupalara talibiz. Medicana'nın bu değerli destekleriyle bu başarılara ulaşacağız. Kadın ve erkek toplam 7 şubemizde, şube başına forma üzeri mecra olarak baktığınız 40-50 arası iş ortaklığımız var. Sadece 2 tane boşta mecramız var. Önümüzdeki hafta onları da tamamlayacağız. Bu 7 branşımızda forma üzeri boş kalmayacak. Enteresan ve güzel şekilde sektörler de artıyor. Bunu başarıya borçluyuz, tüm şubelerimiz başarılı" ifadelerini kullandı.

Değerli voleybolcularla bir arada olmamız tesadüf değil

Sürdürülebilir başarının önemine değinen Reha Özkaya, "Dünyanın en değerli voleybolcularıyla Türkiye'nin en büyük sağlık markasının bir arada olması tesadüf değil, gurur verici. Dünyada sayısız başarılar kazanmış Fenerbahçe'nin voleybolda bunu uzun yıllar sürdürülebilir yapabilmesi müthiş bir şey. Bosna'da Sarayova'da bir hastane açıyoruz. Hastanenin açılışında inşallah Eda kaptan bizi yalnız bırakmayacak. Önümüzdeki yıldan itibaren bir fair-play ödülü vermeye karar verdik. En centilmen takım ve oyuncuya. Bu yıl Fenerbahçe voleybol takımları için muhteşem bir sezon olsun" değerlendirmesinde bulundu.