Ferrero, 8. Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı

07 Mayıs 2018

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, Ferrero'nun Türkiye'de faaliyet gösteren önemli İtalyan firmalarından biri olduğunu belirterek, "Ferrero'nun uluslararasılaşma politikasının merkezine Türkiye'yi yerleştirmiş olması bizim için son derece gurur verici bir olay. Böylece somut olarak zaten var olan Roma ile Ankara arasındaki iyi ilişkiler daha da gelişmiş, güçlenmiş oldu." dedi.

Ferrero Grubu, 2017'de gerçekleştirdiği global ve yerel sosyal sorumluluk projelerini içeren 8. Sürdürülebilirlik Raporu’nu, İtalyan Büyükelçiliği’nde düzenlenen geceyle açıkladı.

Mattiolo, burada yaptığı konuşmada, söz konusu buluşmanın geleneksel bir hal aldığını söyledi.

Ferrero'nun Türkiye'de faaliyet gösteren çok önemli İtalyan firmalarından biri olduğunu aktaran Mattiolo, Ferrero ailesinin hikayesinin örnek olacak nitelikte olduğunu ve firmanın her zaman yüksek kalitede üretim yaptığını dile getirdi.

Mattiolo, Ferrero Grubu'nun önceliğinin sadece çalışanlarının refahı değil aynı zamanda bulunduğu ülkelerdeki yerli toplumlar da olduğunu belirterek, firmanın çevreyi korumak için de elinden geleni yaptığını ve bütün üretim ağında sürdürülebilirliği gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

Sosyal sorumluluğun Ferrero açısından bir öncelik taşıdığını vurgulayan Mattiolo, "Dikkatin merkezine tüketicilerin de çalışanların da sağlığı konulmakta. Üretimin devamlılığı, sürdürülebilirliği ele alınmakta." diye konuştu.

Mattiolo, "Ferrero'nun uluslararasılaşma politikasının merkezine Türkiye'yi yerleştirmiş olması bizim için son derece gurur verici bir olay. Böylece somut olarak zaten var olan Roma ile Ankara arasındaki iyi ilişkiler daha da gelişmiş, güçlenmiş oldu." dedi.

Uzun süreden bu yana Türkiye'de belirli yatırımlar yapıldığını anlatan Mattiolo, "Düşünün ki 7 üretim merkezi ve 6 fındık işleme merkezi açıldı, bin 600'ü aşan çalışan var. Bu da sosyal anlamda Türkiye için son derece önemli bir istihdam oluşturmakta." diye konuştu.

Mattiolo, Ferrero'nun gıda sektörünün önemli kuruluşlarından biri olduğunun altını çizerek, "Gıda sektörü İtalya için son derece önemli. İtalya'da 2017'de 41 milyar avrodan fazla gıda sektöründe ihracat yapıldı ve bu bir önceki yıla göre yüzde 7 artış gösterdi. İtalyan gıda sektörünün bu kadar mükemmel bir hale gelmesi ülkenin imajını da oluşturmakta aynı zamanda taklidinin de oluşmasına neden oluyor." dedi.

"Tarımsal uygulamalarda sürdürülebilirlik önceliğimiz"

Ferrero Türkiye Onursal Başkanı ve İtalya’nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili de Ferrero’nin 55 ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek, şirketin insanların hayatına ve dünyanın sürekliliğine büyük önem verdiğini söyledi.

Marsili, Ferrero’yı diğer sektördeki diğer şirketlerden ayıran özelliğinin işi farklı yapma şekli olduğunu ifade ederek, “Ferrero dünyadaki çikolata sektöründe önemli bir oyuncu. Prensipleri yasallık, inovasyon, araştırmacılık, çalışmak ve kazandığı topluma veri vermek. Kullanılan ham maddelerin sürdürülebilir ve izlenebilir tedarik zincirlerine sahip olması ve çevresel etkinin iyi yönetilmesi gibi uzun vadeli yaklaşımlara sahibiz. Tarımsal uygulamalarla sürdürülebilirliği sağlamak önceliğimizdir.” diye konuştu.

Marsili, Ferrero’nin 2017 yılında İtibar Enstitüsü tarafından dünyanın en güvenilir gıda şirketi seçildiğini bildirdi.

Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Aldo Kaslowski ise Ferrero'nun Türkiye'de tam anlamıyla yerli bir şirket gibi faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kaslowski, Ferrero'nun Türkiye'de sağlıklı büyüme ve rekabetçiliğini güçlendirme imkanına sahip olduğunu belirterek, "Türk fındık üreticisinden tüketicilere kadar çok değerli paydaşlarıyla birlikte Ferrero, kendi kurumsal sosyal sorumluluk misyonunu gerçekleştirebilmek amacıyla Türkiye'de değer paylaşarak değer yaratmak üzere çalışıyor." dedi.

Şirketin dünyada 6 kıtada 35 ülkeye ürünlerini sattığının bilgisini veren Kaslowski, "Ferrero'nun faaliyetleri aynı zamanda Türk ihracatına da büyük katkıda bulunmaktadır." diye konuştu.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu da Giresun ile İtalya'nın Alba kentinin kardeş şehir olduğuna işaret ederek, "Fındıkla başlayan bu kardeşliğin, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve birçok alanda devam etmesini arzu etmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA