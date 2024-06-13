Ferrero Türkiye Çikolata, ‘Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı’ listesinde yer aldı

2023 yılında yaklaşık 80 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Ferrero Türkiye Çikolata, aynı zamanda ‘şekercilik mamulleri’ sektöründe Ege’nin ihracat şampiyonu oldu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYİB) tarafından düzenlenen 2023 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde, Ferrero Türkiye Çikolata ‘Şekercilik Mamulleri’ sektörü birinciliği ödülünü aldı.

Ferrero Türkiye ve IPA Bölge Direktörü Azmi Gümüşlüoğlu, Ferrero’nun önemli üretim ve ihracat üslerinden biri olarak konumunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, “Dünyada Nutella’nın üretildiği 11 tesisten biri olan Manisa fabrikamızın kuruluşundan bu yana, yaklaşık 150 milyon avro yatırım yaptık ve üretim kapasitesini her yıl çift haneli büyüttük. Üstün kalite standartları, çevreye duyarlılığı ile Ferrero Grubu’nun en önemli üretim tesisleri arasında üst sıralarda yer alan fabrikamızla ve değerli insan kaynağımızla büyümeyi sürdürüyoruz.

Hindistan, Dubai, Çin gibi yaklaşık 30 ülkeye yaptığımız ihracatla, 2022 yılında yaklaşık 40 milyon dolar olan ihracat gelirimizi 2023’de neredeyse iki katına çıkarmış olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.