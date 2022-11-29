Fiat Connect'e IDC'den ödül

Tofaş açıklamasına göre, otomotiv sektörünün ana trendinden olan bağlanabilirlik teknolojisine 2017 yılından beri yatırım yapan Fiat markasının, Connect'te devreye alınan, otomobillerin araç bilgilerinin yanı sıra araç geçmişi ve sürücü davranış bilgileri kullanılarak değerlenmesini sağlayan inovatif çözümü "Araç İkinci El Dinamik Değerleme" özelliği, IDC Turkey DX Awards 2022'de "Future of Digital Innovation (Dijital İnovasyonun Geleceği)" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Dünyada otomotiv teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ile küresel anlamda dijitalleşmeye yönelik adımları yakından takip ederek sürekli güncellenen Fiat Connect uygulaması, 13 kategoride 108 kurumun 478 sayıdaki projesinin değerlendirildiği ödüllerde, "İkinci El Dinamik Değerleme" fonksiyonu ile en inovatif çözüm olarak öne çıktı.

Gerçekleştirilen törende Tofaş adına ödülü, Connectivity Liderleri Duygu Yağçı Doğan ve Ahu Güran aldı.

Fiat'ın "Connect" teknolojisi güncellenmeye devam edecek

Tofaş'ta uzun yıllardır süren "dijital transformasyon" projelerinde veriden değer yaratma ve müşteri deneyimini iyileştirme hedefleri paralelinde geliştirilen "Fiat Connect" uygulamasına eklenen "Araç İkinci El Dinamik Değerleme" fonksiyonuyla kullanıcılar, uygulama üzerinden alınan veriler ve geçmiş servis bilgilerinden hazırlanan bir algoritma ile günümüz piyasasındaki değerini öğrenebiliyor.

2018 yılından bu yana müşterilerinin mobilite deneyimlerinde kolaylık, güven ve akıllı bir sahiplik yaratan "Connect"in "Araç İkinci El Dinamik Değerleme" fonksiyonu, müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı daha da ileri bir boyuta taşıyacak. Ekonomik koşullar paralelinde ikinci el araç satış piyasasında doğru fiyatlamanın kritiklik önemini göz önüne alan "Araç İkinci El Dinamik Değerleme" fonksiyonu ile Fiat'lıların araçlarını satarken işleri kolaylaşıyor.

Fiat sahipleri, "Fiat Connect" uygulaması üzerinden araçlarını seçerek günümüz piyasasındaki değerini ölçebiliyor. Değerleme algoritması rakiplerinden farklı olarak anlık araçtan toplanan verileri ve araç servis geçmişi bilgilerini kullanarak, ayrıca müşterinin paylaştığı tramer, hasar bilgileri ve araç fotoğrafları ile optimum fiyatlamanın sunulması sağlanıyor. Fiat bayileriyle koordineli çalışan sistemde araç sahipleri, uygulama üzerinden sunulan fiyat ile araçlarının satışını gerçekleştirebiliyor. Otomobillerin araç bilgilerinin yanı sıra araç geçmişi ve sürücü davranışları bilgileri kullanılarak aracın değerlenmesini sağlayan proje, Türkiye'de geliştirilen bağlanabilirlik teknolojisi Fiat Connect ile bu alanda inovatif bir çözüm sunuyor.

Türkiye'de bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere ulaştıran Fiat'ın "Connect" teknolojisi güncellenmeye devam edecek.