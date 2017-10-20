FIFA lisansörü olan Hatko, 77 ülkeye ihracat yapıyor

20 Ekim 2017

Eray ŞEN

Futbol sahaları için sentetik çim üreten, atletizm pisti, hokey ve beyzbol sahaları ile tenis kortları kuran, ayrıca hayvan yatağı imal eden İskenderun merkezli Hatko Şirketler Grubu, 77 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları yarışmasında “En Çevreci Şampiyon” ödülünü alan Hatko Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejan Hatko, İskenderun’da 1985 yılında Erdem Mühendislik adıyla kurulan şirketin, şu anda Hatko Dokuma Teks. İnş. Taah. ve Tic. Limited Şirketi olarak faaliyetine devam ettiğini söyledi. Sentetik çimde ilk çalışmayı 2003 yılında gerçekleştirdiklerini, ilk 3 yıl ürünü dışarıdan alıp montaj yaptıklarını, 2006’da kendi fabrikalarını kurduklarını anlatan Hatko, “Hatko Dokuma Tekstil şirketinde ilk sentetik çimi üretmeye başladık. 2008 yılında FIFA lisansörü olduk. Sadece iki yıl içerisinde FIFA lisansörü olan firmayız” dedi.

Sentetik çimde ilk yıl 150-160 bin metrekare üretip sattıklarını, ikinci yıl 450 bin, üçüncü yıl 670 bin, dördüncü yıl 950 bin metrekare satış gerçekleştirdiklerini, ardından 1 milyon 400 bin metrekareye kadar çıktıklarını anlatan Hatko “Fabrikada ilk üretime başladığımızda 11 kişiydik. Şu anda 200’ün üzerinde personelimiz var” diye konuştu. Türkiye’de 81 ile ürün gönderdiklerini, dünyada 77 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Hatko, şöyle devam etti: “Türkmenistan’ın ana stadyumu Aşkabat’ta, Yemen’de Arap Kupası’nda kullanılan ana tesis 22 Mayıs Stadyumu’nda sentetik çim işlerini yaptık. Rusya’da, Fas’ta çok büyük ihaleler aldık. Türkiye Futbol Federasyonu’nun her sene futbol sahalarını biz yapıyoruz. Tüm stadyumlarda FIFA kalitesiyle belgelenen çalışmaları uyguluyoruz.”

"Avrupalılar Türkiye pazarına giremez"

Sektördeki rekabet koşullarını değerlendirirken “Avrupalılar Türkiye’ye giremez” diyen Hatko “Çünkü bizim birbirimizle fiyat rekabetimiz çok yüksek. Türkiye’de şu anda 5 üretici var. Türkiye pazarının yüzde 35’i bizde. Avrupalıların Türkiye’ye girememelerinin sebebi bizim kendi aramızda çok sıkı rekabetimiz olması. Çinliler dahi buraya gelmek istemiyorlar” dedi. Avrupa Sentetik Çim Üreticileri Birliği’ne (The ESTO) Türkiye’den üye olan ilk firma olduklarının altını çizen Hatko, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nden (IAAF) de onayları bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin en büyük geri dönüşüm tesisi

2010 yılında halı sahalarda kullandıkları kauçuk granülü piyasadan aldıklarını, kapasite artışına gitmeleriyle birlikte, Türkiye’deki lastik geri dönüşüm firmalarının kendilerine yeterli kauçuk granül sağlayamadığını belirten Hatko şu bilgileri verdi: “Ondan sonra Hatko Geri Kazanım şirketini kurup, yatırımını gerçekleştirdik. Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümünü sağlamaya başladık. 2015’in sonuna kadar ilk yatırımını yaptığımız tesiste çalışmaya devam ettik. 2016’nın başında yeni bir yatırımla kapasite artışına gittik. Şu anda yıllık 20 bin ton kapasiteye sahibiz. Bu tesis lastik geri dönüşümünde Türkiye’nin en büyük geri dönüşüm tesisine sahibiz.”

Tozuna kadar işe yarıyor

Nejan Hatko, ömrünü tamamlamış lastiklerdeki kauçuk granülü, atletizm pistinde, halı sahalarda veya nizami sahalardaki çimin içerisinde kullandıklarını, tozunu ayakkabı tabanı ve el arabası tekeri üreten firmalara verdiklerini, çeliğini ise son bir yıldır Hindistan’a ihraç ettiklerini anlattı. Hatko, Hintlilerin bu çeliği eriterek demir-çelik üretimine yönlendirdiklerini ifade etti.

Suudi Arabistan’da Riyad Havaalanı’nın yakınında bir yılda 200 bin metrekare sentetik çim kaplaması yaptıklarını, 60 günde üretimi, sevkiyatı ve montajı bitirdiklerini vurgulayan Hatko Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejan Hatko, “200 bin metrekareyi 25 stat olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla ilgili Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmek için bir başvurumuz da oldu” diye konuştu. 2015’de Avrupa Sentetik Çim Üreticileri Birliği tarafından yılın en iyi sentetik çim üreticisi seçildiklerini söyleyen Hatko, aynı yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Akdeniz İhracatçılar Birliği’nden de ödül aldıklarını kaydetti.

Hayvan yatağına yüksek talep

2014 yılının başında hayvan yatağı üretmeye başladıklarını da belirten Nejan Hatko, ‘Herşey Mutlu İnekler İçin’ sloganıyla yola çıktıkları bu alanda, ilk yıl 5 bin yatak üretimini hedefl ediklerini ancak 9 bin 500 satışa ulaştıklarını bildirdi. İkinci sene satışın 17 bin 500’e çıktığını açıklayan Hatko, üçüncü yılı 27 bin 500 ile kapattıklarını, şu anda 40 bin hedefine doğru ‘koştuklarını“ sözlerine ekledi. Bu üründe de ihracata ağırlık verdiklerini belirten Hatko “Türkmenistan, Fas, Rusya ve Azerbaycan’a ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 20’sini ihraç ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunu yüzde 50’ye çıkarmak. Diğer ürettiğimiz ürünlerde yüzde 60 ihracatı yakalıyoruz. Bununla ilgili de yatırımlarımız devam ediyor. Bu aslında Avrupa’da ve Amerika’da 20 yıldır kullanılan bir ürün ama burada çok yeni. Biz anlatıyoruz insanlara.”