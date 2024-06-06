Filenin Sultanları bu kez reklam filminde buluştu

Marka, Dyson Supersonic saç kurutma makinesi dışında, Türkiye pazarında Dyson Airwrap saç şekillendirme ve kurutma seti, Dyson Corrale ve Dyson Airstrait saç düzleştiricileri ile kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Markanın yeni tanıtımında yer alan sporcular, reklam filminde voleybol sahasında buluşarak birlikte hem antreman yaptı hem de antreman sonrasında Dyson güzellik ürünleriyle saçlarını şekillendirdi.

Milli Takım saçlarıyla da adından söz ettiriyor

Melissa Vargas, Dyson Supersonic saç kurutma makinesinin Hassas Kurutma Başlığı ile saçını kuruturken, Ebrar Karakurt ise Dyson Şekillendirici Başlık ile saçını şekillendirdi. Eda Erdem, Dyson Airwrap saç şekillendirme ve kurutma seti ile saçında bukleler oluştururken, Gizem Örge, Coanda Etkili Kurutma Başlığını kullanıp saçındaki elektriklenmeleri giderdi. Zehra Güneş de, Dyson Airstrait saç düzleştirici ile saçlarını şekillendirdi.