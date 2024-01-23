Fimple ana bankacılık platformu, Dünya Katılım’da 1.5 ayda hayata geçti

Bankacılık platformlarının geliştirilmesi, geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildiğinde genellikle aylar alırken, Fimple'ın sektöre getirdiği yenilikçi yaklaşım bu süreci radikal bir şekilde kısalttı. Fimple'ın sunduğu tak-çıkar özellikli, ölçeklenebilir ve ekosistem iş birliklerine açık platform sayesinde, ana bankacılık platformlarının inşası artık çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Finans sektörüne yeni bir soluk getiren Fimple, kurumların kendi dinamiklerine göre özelleştirmeler yapabilmesini sağlayarak sektör oyuncularının işlerini basitleştiriyor. Fimple, ürünlerini sürekli rekabetçi ve regülasyonlara uyumlu tutarken, finansal kuruluşların odaklarını kendi iş modellerine ve müşterilerine yönlendirmelerini sağlıyor. Konuyla ilgili Fimple Genel Müdürü Mücahit Gündebahar, “6 haftada bir katılım bankası platformunu hizmete almak, deneyimli ekibimiz ve müşteri memnuniyetine olan odaklanmamız sayesinde mümkün oldu. Sürdürülebilir hizmet modeli ile Fimple, ürünün teknolojik ve fonksiyon seti olarak sürekli rekabetçi tutulması ve regülasyona uyum gibi temel ihtiyaçları çözerken, finansal kuruluşlar ise odağını tamamen kendi iş modeline, ürünlerine ve müşterilerine çevirebiliyor” diyerek başarılarının arkasındaki temel faktörleri vurguladı.

Dünya Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Fimple'ı tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden birinin, şirketin basit ve etkili çözümler sunması olduğunu belirtti. Göktaş, ayrıca ekibin esnekliği ve yardımseverliğinin yanı sıra, mikro servis mimarisinin ve IT'ye bağımlı olmadan geliştirme yapabilme yeteneğinin, tercihlerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Fimple’ın Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcı Abdurrahman Çınar, “Modern mikroservis altyapısı sayesinde Fimple sistemi, bir bankayı teknik olarak birkaç gün içinde ayağa kaldırabilir,” diyerek, Dünya Katılım’daki kurulum sürecini anlattı. Sistem, banka veri merkezine veri kaybı olmadan başarıyla taşındı ve kısa sürede faaliyete geçti.

Fimple'ın bu başarısı, finans sektöründe dijital dönüşümün hızını ve kapasitesini gösteriyor. Şirketin yenilikçi yaklaşımı ve güçlü teknik altyapısı, finansal kuruluşlara yeni ve etkili çözümler sunuyor. Bu hızlı ve etkili bankacılık platformu kurulumu, sektördeki diğer oyuncular için bir model teşkil ediyor. Fimple teknolojik başarılarının yanı sıra finansal alanda da önemli adımlar attı. İlk yatırım turunda 2 milyon dolar toplayan şirket, sonrasında APY Ventures öncülüğündeki köprü yatırım turunda 3.5 milyon dolar daha elde etti ve 2024'ün 3. çeyreğinde Seri A yatırımını almayı hedefliyor.