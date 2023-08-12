Financell'den deprem bölgesi için yenilenebilir enerji kredisi

Turkcell’in finansman alanında faaliyet gösteren iştiraki Financell, afet bölgesinde sürdürülebilir bir kalkınma hedefiyle depremden etkilenen firmaların enerjilerini güneşten alabilmelerini desteklemek için "Güneş Enerjisi Sistemleri Kredisi" ürününü finansman arayışındaki yerel işletmelere sundu.

Krediyle deprem bölgesindeki işletmelere özel finansman sağlamayı hedefleyen Financell, GES projelerine uygun faiz oranı ve erteleme imkânları da sunuyor.

'Önemli üretim maliyeti öngörülebilir oluyor'

Gönül Bağı Projeleri kapsamında sürdürülebilir enerji projelerini finansmanla buluşturan Financell’in Genel Müdürü Korhan Bilek, "Güneş Enerjisi Sistemleri Kredisi"nin detaylarını Hatay’da anlattı.

Bilek, şunları söyledi: "Güneş Enerjisi Santralleri, bölge ikliminin cömertçe sunduğu güneş ışınlarını elektrik enerjisine çevirerek firmaların üretim için ihtiyaç duydukları enerjiyi kendilerinin üretmesini sağlıyor. Böylece önemli bir üretim maliyeti kalemi olan enerji gideri öngörülebilir hale geliyor.

Ayrıca çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan GES projeleri, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve enerji arzının güvenilirliği için de hayati bir öneme sahip. Ancak güneş enerjisi santrallerinin kurulumu, yatırım maliyetleri ile birlikte önemli finansman ihtiyacını beraberinde getiriyor."

Financell olarak, Türkiye’deki sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunarak güneş enerjisi sektörünün büyümesi ve gelişmesinde öncü finansman kuruluşlarından biri olmak için çalıştıklarına vurgu yaptı

Bilek, şöyle devam etti: "Turkcell Grubu olarak da karbon net sıfır hedefimizle, yenilenebilir enerjiyi yalnızca tüketen değil üreten bir şirket olma yolunda ilerliyoruz. Ülkemizi derinden sarsan depremlerden etkilenen şehirler yeniden yapılanırken, çevreye etki eden operasyonların mümkün olduğunca insan yaşamı ve sağlığına uygun tesis edilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."