Finansal teknolojilerin yeni adı 'United Payment' olacak

Türkiye’de FinTek sektörüne yön veren pek çok öncü işe imza atan Birleşik Ödeme, operasyonlarını yürüttüğü Türkiye, Azerbaycan, Romanya, Gürcistan ve İngiltere’nin yanı sıra açılacağı yeni ülkelerin ve globalde atacağı önemli adımların habercisi olarak marka kimliğini yeniledi. Geleneksel sistemlerin yarattığı tıkanıklıkları ve düğümleri çözmeyi markanın varoluş amacı olarak belirleyen United Payment, buradan hareketle, ‘hayatın düğümlerini çözen görünmez güç’ olmayı vadediyor.

Markanın yeni kurumsal kimliğine yönelik bilgi veren United Payment CEO’su İlker Sözdinler, “Pazara girdiğimiz ilk günden bu yana sektörde ‘yol açan vizyoner’ yaklaşımımızla fark yarattık. Sektörle birlikte dönüştük; çoğu zaman sektörü dönüştürdük. Fatura ödemek için saatlerce bekleyenlere self servis kiosk çözümümüzü sunduk. Vatandaşların, belediyelerden alacakları sosyal destekleri şehir kartlarımızla dijitalleştirdik, daha şeffaf hale getirdik. Nöbetçi Transfer ile para gönderimlerinde saat sınırlamasını kaldırdık.

“Yılda 120 gün kazandıran akıllı kasayı geliştirdik”

Yurt dışına para gönderme işlemlerini daha hızlı ve az masraflı hale getirdik. Naktin çok döndüğü endüstrilerde nakit yönetimini kolaylaştıran ve şirketlere yılda 120 gün kazandıran akıllı kasayı geliştirdik. Geliştirdiğimiz ürün, hizmet ve insan kaynağını ihraç etmeye başladık. Globalde yeni fırsatlara hazırlanırken, Türkiye, Azerbaycan, Romanya, Gürcistan ve İngiltere operasyonlarımız tam gaz devam ediyor.

Bölgede lider FinTek gücü olma hedefimiz kapsamında yeni bir adım atıyor ve hikayemizi güçlü bir kimlikle taçlandırıyoruz. United Payment, aynı geçmişte olduğu gibi, bugün de önüne gelen her finansal soruna ‘Nasıl yapılır?’ değil ‘Neden olmasın?’ diyecek. Var olan sistemlerin yarattığı tıkanıklıkları gidermeyi misyon edinecek. Artık FinTek denildiğinde akla United Payment gelecek” diye konuştu.

United Payment Pazarlama Direktörü Seda Küçükfırat Arslan ise “Birleşik Ödeme’nin neredeyse FinTek kelimesinin Türkçede kullanıma girmesiyle başlayan yolculuğu, bugün marka gücünü de arkasına alarak bambaşka bir boyuta ulaşacak. United Payment, sunduğu çözümler arasında yaratacağı sinerjiyi adeta bir maestro gibi yöneterek, müşterinin tüm ihtiyaçlarına tek adresten cevap verebilecek benzersiz bir gücü oluşturuyor. United Payment hem teknolojik altyapı sağlayarak müşterilerin kendi markalarıyla çözüm sunabilmesini sağladığı hem de görünmez finansı yaratan önemli oyunculardan biri olduğu için adeta bir süper güçle hareket ediyor. Bu süper gücün adı görünmezlik” dedi.