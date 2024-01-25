FinTech Istanbul'dan 2,5 milyon avroluk potansiyel çıktı

İstanbul'da 13 Ekim 2023’te FinTech ve e-ticaret/e-ihracat ekosistemin katılımıyla gerçekleşen FinTech Istanbul B2B Connect Summit’in metrikleri kamuoyuyla paylaşıldı.

FinTech İstanbul ve Oniki’nin birlikte gerçekleştirdiği etkinlik, B2B eşleşmeler sonucunda yarattığı 2,5 milyon avroluk potansiyel ticari değerle ön plana çıktı.

Katma değer ve iş birliği odaklı görüşmeler

FinTech Istanbul B2B Connect Summit’e toplamda 215 şirket katıldı. Bu doğrultuda gün boyunca 12 adet düzenlenen B2B eşleşmelerde yaklaşık 1658 B2B görüşme gerçekleşti. Gerçekleşen B2B görüşmelerin ortalama ticari değeri 1.500 avro olurken, yaratılan toplam ticari değer ise 2,5 milyon avroyu buldu.

Networking odaklı yeni nesil etkinlik deneyiminde uzman olan Oniki’nin yapay zeka destekli B2B matchmaking teknolojisi ile fiziksel ve online katılımla gerçekleşen FinTech Istanbul B2B Connect Summit’i; fiziksel olarak 600’den fazla, online tarafta ise 400 olmak üzere toplamda 1000’i aşkın katılımcı takip etti.

Etkinliğe global ölçekte yoğun katılım

Gerek fiziksel gerek online yapılan B2B eşleşme seanslarıyla dünyanın dört bir yanından katılımcılar ile binlerce katma değerli iş birliği odaklı görüşme yapma fırsatı buldu.

Etkinlik dünyasında yenilikçi bir konseptle tasarlanan ve sektör paydaşlarını buluşturan FinTech Istanbul B2B Connect Summit’e global ölçekte yoğun bir katılım oldu. FinTech Istanbul B2B Connect Summit, ilk yılında elde ettiği bu başarıların ardından ikinci etkinliğin hazırlıklarına şimdiden başladı.

FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı, şunları söyledi: "FinTech Istanbul B2B Connect Summit, global finans dünyasının nabzını tutan bir etkinlik olma yolunda hızla ilerliyor. Etkinliğin yarattığı 2,5 milyon Euro’luk potansiyel ticari değer, sektördeki güçlü iş birliklerinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. FinTech İstanbul olarak, fintech ekosistemine katkı sağlama amacımız doğrultusunda, etkinliği düzenleyerek sektördeki paydaşları bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarının ardından ikinci etkinliğin hazırlıklarına başlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Oniki CEO’su Ziya Kızıltan ise şu değerlendirmeleri yaptı: "FinTech Istanbul B2B Connect Summit, hem fiziksel hem de online platformda sağlanan etkileşimle, sektördeki önemli paydaşları bir araya getirdi. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli B2B matchmaking teknolojisi sayesinde, katılımcılar arasında binlerce katma değerli iş birliği odaklı görüşme gerçekleştirildi. Bu etkinlik, fintech ve e-ticaret ekosistemine önemli bir ivme kazandırdı. Oniki olarak gelecek etkinliklerde sektördeki inovasyon ve iş birliklerine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz."

Bu sene ikincisi düzenlenecek olan FinTech Istanbul B2B Connect Summit için heyecan dorukta. Etkinlik, 9 Mayıs'ta FinTech İstanbul ve Oniki iş birliği ile Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleşecek.