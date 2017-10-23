"Firmalara kurumsal itibar sağlıyoruz"

23 Ekim 2017

Markalara iletişim danışmanlığı hizmeti veren 5N1PR'ın İletişim Danışmanlığı Genel Koordinatörü Kenan Kaffar, "Müşterilerimizin kurumsal itibarlarını yönetirken; hedef kitleleri ile olan iletişim süreçlerinin amaçlarıyla tutarlı olmasını sağlıyor, bu süreçlere somut çözümler, konuya özel yaklaşımlar ve ölçülebilir sonuçlar sunuyoruz" dedi.



5N1PR'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Kaffar, medya ve müşterimiz arasında köprü kurarak, PR, müşteri ve medya sinerjisi yaratıklarını kaydetti.

Hizmet verdikleri müşteri kitlelerini her geçen gün çeşitlendirerek artırdıklarını ifade eden Kaffar, "Ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerden, teknolojideki değişimlerden, dijital ve mobil dünyadaki yeniliklere, sosyal yaşam trendlerinden, sanat akımlarına, moda ve özellikle spor gündemine kadar dünyayı ve Türkiye'yi yakından izliyoruz. Mesajlarımızı olumlu yönde ve doğru zamanda, doğru yöntemle, doğru kanallarda konumlandırıyoruz" diye konuştu.



İş ortaklarının kimliğini ve ihtiyaçlarını karşılıklı analiz edip, iletişim yaklaşımlarını belirledikten sonra uzun soluklu bir süreç için yola çıktıklarını kaydeden Kenan Kaffar, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "İş ortağımızı medya aracılığıyla tanıtarak, kurumsal itibarını oluşturuyoruz. Hedef kitle nezdinde farkındalık sağlıyoruz. Medya temsilcileriyle sürdürebilir ilişkiler kurarak ve mesajlarımızı doğru zamanda ve doğru mecralarla paylaşmaya öncelik veriyoruz"