Fırsat eşitliğine ilham veren kadınlar ödüllendirildi

Kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesi adına global ölçekte örnek çalışmalara imza atan Yıldız Holding Kadın Platformu, “Senenin Yıldız Kadınları” organizasyonuyla fırsat eşitliği konusunda ilham veren başarılı kadınları bir araya getirdi.

Yıldız Holding çatısı altındaki kadın çalışanların daha etkin hale getirilmesi ve kadın liderliğinin teşvik edilmesi amacıyla geçen yıl faaliyetlerine başlayan Yıldız Holding Kadın Platformu’nun öncülük ettiği “Senenin Yıldız Kadınları” etkinliğinde, Yıldız Holding ve şirketlerinde sene boyunca kadınların gelişimine ve fırsat eşitliğine yönelik projeleri hayata geçiren kadın çalışanlar ödüllendirildi.

Bu projeler arasında, pladis’in “Liderlikte Kadın Ağı”, Godiva’nın “Lady Godiva Girişimi”, ŞOK Marketler’in “Şok’ta Ben de Varım”, Kerevitaş’ın “Tarımın Kadın Yıldızları”, Bizim Toptan’ın yetenekli kadın işgücünü perakende ve tüketici malları sektörüne çekmek, Yıldız Ventures’ın kadın girişimciliğine yatırım programlarına destek ve Yıldız Holding’in kadın çalışanlarına yönelik kariyer gelişim programları yer aldı.

Senenin Yıldız Kadınları buluşmasında pladis İnsan Kaynakları Başkanı Fulya Fraser, pladis Kurumsal İletişim ve Kurumsal İlişkiler Lideri Anisa Missaghi, GODIVA Kurumsal İletişim Lideri Tara McTeague, ŞOK Marketler Pazarlama Direktörü Nilhan Gülbahçe, Yıldız Holding Türkiye İştirakleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Verda Duysak, Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal, Bizim Toptan Kategori Müdürü Dilek Aygür Tekiner, Yıldız Ventures Yatırım Direktörü Ecem Altıok, Yıldız Holding İşveren Markası, Öğrenme ve Gelişim Müdürü Merve Koyuncu ödüle layık görüldü.

“Shine Together” sosyal ağı ile kadınlar daha güçlü olacak

Yıldız Holding Kadın Platformu öncülüğünde hayata geçirilen uygulama ve projelerle ilgili olarak ayrıntılı bilgilerin yer aldığı “Shine Together” sosyal ağında kadın çalışanların ilham veren hikâyeleri, iş dünyasında fırsat eşitliği ve kadın istihdamına ilişkin güncel veri, analiz ve raporlar da yer alacak. Platform aracılığıyla Yıldız Holding’in 30 bine yakın kadın çalışanının bir araya gelerek iş hayatına ilişkin deneyim ve hikayelerini paylaşması ve birbirlerine ilham olması hedefleniyor. www.shine-together.com adresi üzerinden ulaşılan platform iş dünyasına dair en güncel makalelere de yer verecek.