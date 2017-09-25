FİSKOBİRLİK'in amiral gemisi hedef büyüttü

25 Eylül 2017

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) amiral gemisi konumundaki Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT AŞ) yeni yatırımlar ve katma değeri yüksek ürünlerle her geçen yıl büyüyor.

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar yaptığı açıklamada, EFİT AŞ'nin sürekli cirosunu artıran, sürekli Ar-Ge çalışmalarıyla yeni ürünler yapmaya çalışan bir kurum olduğunu söyledi.

Bu yıl çikolata, fındıklı helva, nuga ve ezme ünitelerini genişlettiklerini dile getiren Bayraktar, yatırımın maliyetinin yaklaşık 4 milyon lira olduğunu kaydetti.

Bayraktar, EFİT AŞ'yi ikiye ayırdıklarını belirterek, "Birincisi fındık bağlamında natürel, kavrulmuş, füre dökme ürünler, bir de şekerli ürünler diye ikiye ayırıyoruz. Dökme ürünlerde artış döneme göre değişiyor ama bizim asıl hedefimiz şekerli ürünlerdeki ciroyu artırmak." dedi.

Önceki yıl cironun 11 milyon lira, geçen yıl 23 milyon lira olduğunu dile getiren Bayraktar, "Bu yılki ciro hedefimiz ise 80 milyon, şu anda 50'yi geçtik. Önümüzdeki sezonla ilgili çalışmaları yaptık hedefimiz 150 milyon lira." ifadesini kullandı.

Göreve geldiklerinde EFİT AŞ'de 300 civarında işçi olduğunu belirten Bayraktar, "Atıl bir kapasite ve çalışmıyordu fabrika, bunu 90'lara kadar indirdik. Şu anda yeniden 300'leri bulduk, İŞKUR üzerinden 60 işçi daha alacağız. Yanlış anlaşılmasın, İŞKUR'dan alarak kuruma intibak sağlayanları devamlı işçi haline getiriyoruz. Rakam 350'yi geçecek." diye konuştu.

10 milyon liralık yatırım yapılacak

Lütfi Bayraktar, göreve geldiklerinden bu yana entegre tesislerindeki her şeyi adeta yeniden yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eski makineler vardı, tamir etmek durumunda kaldık, kapasitesi uygun değildi, kırma fabrikası dahil aslında her şeyi yeni yaptık. Yaptığımız yatırım 20 milyon lirayı geçmiştir. 2. Organize Sanayi Bölgesinden yaklaşık 50 dönümlük bir yer istemiştik, daha sonra 30'a indirdik, yer kısıtlandığı için sonra 24 dönüm bir arazi verildi. 4 dönümlük ek araziyle yaklaşık 28 dönümlük bir arazi alacağız. Oraya sadece şekerli hatlarımızı taşımayı düşünüyoruz. Şu anda yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırım yapacağız."

Piyasada fiyat esnekliği çok olduğu için şekerli ürünler dışındaki ürünlerde kar hatlarının çok sınırlı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, fiyat oynamalarının ciddi anlamda üretici firmaları sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Bayraktar, şekerli ürünlerin katma değeri yüksek olduğu için o ürünlere yapılan yatırımların fiyat oynamalarından çok ciddi manada etkilenmediğini belirterek, "Diyelim ki fiyat birden yükseldi veya düştü sizi direkt etkilemiyor. Şekerli üründe bir istikrar ortaya çıkıyor. Bizim bütün hedefimiz FİSKOBİRLİK'i ve entegre tesisimizi şekerli ürünlerde cirosunu sürekli artıran bir kurum haline getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Türkiye'de yapılması gerekenin natürel veya kavrulmuş satmak yerine katma değerli ürünleri çoğaltmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu anlamda devletin vereceği tüm teşvikleri bu alana yönlendirmesini istedi.

"Nuga'yı alan bir daha başka bir şey almıyor"

Bayraktar, EFİT AŞ'deki çikolatalı fındık ezmesi Nuga'nın piyasada çok beğenildiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nuga'yı alan bir daha başka bir şey almıyor. Piyasada bu anlamda bir sürü ürün olduğu için, eğer bizim Nuga'mız birine ulaşmışsa o vatandaşın başka bir ürün alma şansı yok. Stoklu çalışamıyoruz, ürettiğimiz gidiyor. Kapasiteyi son bir yılda iki katına çıkardık, buna rağmen yetiştiremiyoruz. Bununla ilgili yeni yatırımlarımız var. Nuga'yla ilgili uzun süreli bir çalışmanın sonucu emeğimizin karşılığını alıyoruz, umduğumuzun üzerinde bir satış ivmesi yakaladığı için de yeni yatırımlar lazım."

Kaynak: AA