Fitch Ratings, Burgan Bank’ın kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings, Burgan Bank’ın kredi notlarını iki kademe birden yükseltti.

Yapılan açıklamaya göre bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para (LTFC) kredi notu 'B'den 'BB-'ye, Uzun Vadeli Yerel Para (LTLC) kredi notu ise 'B+'dan 'BB'ye çıkarıldı. Finansal Kapasite Notu (VR) ise 'b-'den 'b’ye yükseltildi. Tüm notlar için görünüm “durağan” olarak belirlendi.

Bu not artışı, Türkiye’nin kredi notunun Fitch Ratings tarafından 6 Eylül 2024'te 'B+'dan 'BB-'ye yükseltilmesi sonrasında gerçekleşti. Türkiye’nin dış dengelerdeki iyileşmesi, güçlenen döviz rezervleri, azalan dolarizasyon ve artan sermaye girişleri, Burgan Bank’ın risklerini azalttı ve uluslararası piyasalara erişimlerini kolaylaştırdı. Bu süreçte özellikle dış borçlanmaya artan erişim, bankacılık sektörünün dış piyasalardaki risk primlerini düşürmeye yardımcı oldu​.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, "Fitch Ratings’in bankamızın kredi notunu iki kademe yükseltmesi, Burgan Bank’ın güçlü finansal yapısının, etkin risk yönetimi uygulamalarının ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin uluslararası platformda tescil edilmesidir. 2024 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz karlılık ve sermaye yeterlilik oranının yüksek bir seviyede gerçekleşmesi, müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümlerin ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların doğrudan bir sonucudur. Ana hissedarımız Burgan Bank K.P.S.C.’nin gücü Burgan Bank’ın kredi notu seviyesini desteklemektedir. Elde ettiğimiz bu başarı, bankamızın sağlam yapısını ve sektördeki konumumuzu daha da pekiştirmiştir." dedi.