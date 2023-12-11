Fiyatı yapay zekâ oluşturacak

Hüseyin VATANSEVER

Borusan Lojistik olarak artan iş hacmi ve faaliyetleriyle büyümeye devam ettiklerini söyleyen şirketin Genel Müdürü Serdar Erçal, eTA ile (Elektronik Taşımacılık Ağı), sektörde en iyi müşteri deneyimini sunma hedefiyle faaliyetlerini yürüttüklerini belirtti.

Erçal, Borusan Lojistik’in 4 bin çalışanıyla 2023 yılında ulaştığı seviyeyi hakkında şunları söyledi; “Ciromuz 684.8 milyon dolar olurken eTA’da yıllık 400 bin FTL (Tam kamyon yükü) taşıması gerçekleştiriyoruz. 8 bin noktaya günlük dağıtım kapasitemiz, 450 bin metrekare kapalı ve açık depolama alanımız, 2 milyon metreküp araç elleçleme hacmimiz bulunuyor.

Yıllık 55 bin ihracat elleçlemesi yapıyoruz. Hava taşımacılığında yıllık 7,4 milyon kilo ücret ağırlığımızın yanında 15 bin metrekare antrepo ve 3 bin metreküp elektrikli araçlara tam uygun PDI alanımız bulunuyor.” Aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak da paydaşları için özel çözümler sunan dijital platformlar geliştirdikleri anlatan Serdar Erçal, verimliliğin kendileri adına en kritik unsur olduğunu vurguladı.

Yazılım robotları iş başında

Yaklaşık iki yıldan beri süreçlerin tamamını tekrardan masaya yatırdıklarını anlatan Erçal, “Borusan Lojistik’i tekrardan kursaydık biz bu işi böyle mi yapardık? Bugünkü teknolojik birikim ve olgunlukla en optimum teknolojiyi kullanarak işlerimizi nasıl yapardık” sorularından hareketle bir iç sürece girdiklerini söyledi ve “Her sürecimizi kendi tezgâhımıza getiriyoruz.

Tekrardan tasarlıyoruz ve hayata geçiriyoruz. Sadece eTA’da değil, Borusan Lojistik’in tamamında oldukça verimli bir noktaya doğru kendimizi taşıdık. Bunun içinde oldukça fazla robotik süreç var. Artık katma değer yaratmayan tekrarlayan her türlü işi yazılımsal robotlarla yapıyoruz” dedi.

Gelen siparişlerin tamamını entegrasyonla almaya çalıştıklarının altını çizen Erçel, “Şu anda el değmeden müşterilerimizden her türlü siparişi alıyoruz. Sistemimizde bu siparişleri işledikten sonra seferleştiriyoruz ve kendi tedarikçi ağımıza el değmeden bu işleri açıyoruz.

Tedarikçilerimiz bunların hepsini gerek mobil uygulamalardan gerekse bizim mobil uygulamalarımızdan görerek bu işlere talip oluyorlar. İşleri bittiği zaman ilgili evrakları mobil uygulamalardan bize gönderebiliyorlar. Kâğıdı ve fiziksel olarak bir araya gelmeyi oldukça azalttık. Sonrasında faturalarımızı otomatik kesiyoruz. Bizde artık fatura kesen kimse yok” diye konuştu.

“Yapay zekâ yakında hizmete girecek”

Borusan Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Erçal, 10 seneyi aşkın bir süredir eTA platformunun dijitalleşmesi için yatırım yaptıklarını söyledi ve yakın zamanda hizmete sokacakları bir yapay zekâ çalışması olduğunu ekledi. Müşteriler için hızlı fiyat vermenin çok kritik olduğu düşüncesiyle başlatılan çalışma ile fiyatı belirlemekte yapay zekâ devreye girecek.

“Artık insan eli değmeden müşterilerimize fiyat vereceğiz” diyen Erçal, bu sistemin öncelikle belirlenen rotalarda devreye gireceğini, zamanla yaygınlaşacağını belirtti. Erçal, bu sürecin çalışma şeklini şöyle özetledi: “Geçmişte o rotalarda yaptığımız çalışmalar, bunlar için piyasaya ödediğimiz navlunlar, motorinin güncel değerinin ne olduğu, iş hacminin nasıl dalgalandığı gibi birçok değişkeni ve farklı parametreyi biz yapay zekâya öğrettik.

Onun bize verdiği fiyat önermelerinin de gerçekten o rotanın fiyatının ne olması gerektiğini kıyasladığımızda çok yüksek doğruluk oranında yapay zekâdan sonuçlar alıyoruz. Yapay zekâyı bunun arkasına 2024 içinde koyacağız. Müşterilerimiz veya bir KOBİ sistemimize girdiği zaman bir rota yazdığı anda fiyatı hemen görebilecek.”