FLO'dan Şanlıurfa’da yatırım: Önce fabrika , ardından güneş santrali

Çisil SOHODOL-Ş.URFA

2000’li yıllar küresel şirketler için üretimde hem verimliliği hem de çevresel sürdürülebilirliğin başlangıcı oldu. Dünyanın önde gelen markaları kendi enerjilerini fabrikalarında üretmeye başladı. Özellikle yenilenebilir

enerji, üretim tesislerinin vazgeçilmezi haline geldi. Türkiye’de de şirketler son 10 yılda bu sürece katıldı ve tesislerinde verimliliği de destekleyen enerji yatırımlarına odaklandı. Deyim yerindeyse şirketler, kendi enerjilerini

kendileri üretmeye başladı. Yenilenebilir kaynaklar en fazla tercih edilen enerji üretim modeli olarak dikkat çekti.

Türkiye’nin en büyük ayakkabı şirketlerinden FLO Group, enerji kaynağını kendisi üretmeye başlayan firmalardan biri. Geçtiğimiz hafta FLO’nun Şanlıurfa’da yaptığı bu alandaki yatırımıyla ilgili düzenlenen basın

toplantısında konuşan grubun CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Perakende sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, Şanlıurfa’da çevresel alanda önemli bir yatırıma imza attık. Yaklaşık 250 bin metrekarelik bir alan üzerine iki adet

Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurarak genel merkez, fabrika ve cadde mağazalarımızdaki enerji tüketiminin yüzde 33’ünü kurduğumuz güneş enerjisi santrallerinden sağlıyoruz” dedi.

Gökyıldırım’ın verdiği bilgiye göre FLO Group, 20 milyon dolara mal olan iki yeni GES projesiyle yaklaşık 18,5 ton karbon salınımının da önüne geçecek. Santrallerde bulunan 31.174 panel ile bir yılda 6 bin hanenin elektriğine eş değer, yaklaşık 30 GW/y enerji üretimi hedefleniyor.

“GES yatırımlarımız devam edecek”

FLO Group’un 3 kıtada bulunan 30 ülkede 850’den fazla mağazası olduğunu hatırlatan Gökyıldırım, “Bu ağımızla 15 bin kişiye de istihdam sunuyoruz.

Sadece ekonomik değer değil, sosyal ve çevresel değer de bizim yatırım projelerimizin vazgeçilmezi. Şanlıurfa’da yaptığımız GES’ler bu alana yönelik projelerimizin ilki. Elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı amaçlıyoruz ve GES yatırımlarına devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

Şanlıurfa’nın ayakkabı sektörü açısından önemli bir üretim merkezi olduğunu dile getiren Yenal Gökyıldırım, “Kentteki organize bölgesinde yaklaşık 6 bin kişi ayakkabı sektöründe istihdam ediliyor. Fabrikamızda ise bin 500’ün üzerinde istihdama sahibiz. Yoğun şekilde göç veren, iş imkanlarının çok sınırlı olduğu kentte, sektörel kümelenme modeli kurarak binlerce kişiye istihdam sağlamanın yerel kalkınma için çok önemli bir değer olduğunun altını çizmek istiyorum” diye konuştu. Kadınların ayakkabı üretiminde önemli bir rol üstlendiğini de vurgulayan Gökyıldırım, şu bilgileri verdi: “Kadınların iş yaşamına katılımı oldukça sınırlı olan bu bölgede kadınların istihdama katılımı noktasında bu yatırımımızı çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Fabrikamızdaki kadın istihdamımız her geçen gün artıyor, şu anda kadın istihdamı yüzde 10’lara ulaştı, her geçen gün bu oranı arttırarak kadınların iş yaşamına fırsat eşitliği ile katılımını teşvik ediyoruz.”