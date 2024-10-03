Flying Tiger, 5 yılda 20 milyon euro yatırım yapacak
Danimarkalı Flying Tiger Copenhagen, ilk mağazasını Kanyon AVM’de açtı. Markanın Global CEO’su Martin Jermiin, Karaca Grup iş birliğinde giriş yaptıkları Türkiye’de 5 yıl içerisinde açacakları 100 mağazaya 20 milyon euroluk yatırım ve 1000’in üzerinde istihdam yaratmayı hedeflediklerini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Danimarka merkezli perakende markası Flying Tiger Copenhagen, 37 ülkedeki 1000 mağazasında sıra dışı tasarımlarını uygun fiyatlarla sunarken, ev dekorasyonundan oyuncağa, kırtasiye ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini Türk tüketicisiyle buluşturuyor. Karaca Grup iş birliğinde Kanyon’daki ilk mağaza açılışından önce basın mensuplarıyla bir araya gelen marka yöneticileri, Türkiye’de fiyat avantajı olan bir marka olarak tanımlanmak istediklerini belirtti. Flying Tiger Copenhagen Global CEO’su Martin Jermlin, Asya’da bir açılım gerçekleştirdiklerini ve Asya pazarında büyürken Avrupa ve Asya arasında köprü görevi gören Türkiye’yi es geçmenin düşünülemeyeceğini vurguladı.
Küreselde ortalama sepet tutarının 7 euro olduğu bilgisini paylaşan Jermlin, “Türk pazarının açılacağımızı duyurduğumuz andan itibaren gösterilen büyük ilgi bize şimdiye kadar giriş yaptığımız pazarlardan çok daha farklı bir pazara, giriş yaptığımızı göstermiş oldu” dedi. Türkiye pazarının büyük bir potansiyel taşıdığını kaydeden Jermlin, “Karaca ile olan ortaklığımızdan ve Türkiye pazarından büyük beklentilerimiz var. Şu anda Avrupa pazarında hemen hemen her yerde mağazamız bulunuyor. Aynı şekilde Orta Doğu ve Asya pazarında güçlüyüz.
Bu ayak izini daha da genişletmek için çalışıyoruz. Eğlenceli, dinamik ürünler sunan bir marka olarak her sezonda farklı ihtiyaçlara, farklı dönemlere hitap eden ürünler ortaya koymaya çalışıyoruz. Örneğin Cadılar Bayramı sezonuysa o konseptte ürünler yer alıyor. Ya da yılbaşında yeni yıl konsepti gibi düşünebilirsiniz. Önümüzdeki zamanlarda Türk kültürüne doğrudan hitap eden ürünlere de yer verebiliriz. Mesela Ramazan’a özel ürünlere de yer verebiliri” diye konuştu.
İyi fiyat, farklı tasarım…
Flying Tiger Copenhagen Türkiye Genel Müdürü Sami Hotak ise “Bu sene içinde 10 mağazayı açmayı planlamıştık. Şimdiye kadar 14 mağaza için sözleşmelerimizi imzaladık. Bu mağazaların konumlanacağı lokasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa. 2025'te hedefimiz 10 şehirde 25 mağazaya ulaşmak. 5 yılın sonunda da 100 mağazaya ulaşmak gibi bir hayalimiz var” dedi.
Flying Tiger'ın en önemli stratejilerinden birinin farklı tasarım ve ulaşılabilir fiyat olduğuna dikkat çeken Hotak, 18 sezon ve kampanya dönemi ile müşterilerine birbirinden farklı ürünler sunacaklarını söyledi. Hotak, Flying Tiger’ın 5 yıllık yatırım planları sorusuna şu yanıtı verdi; “Markanın 5 yılda 100 mağaza özelinde Türkiye’ye yatırım için ön gördüğü rakam 20 milyon euro. Ayrıca, her mağazada ortalama 8-9 çalışan olacağını varsayarsak toplamda 1.000 kişilik bir istihdam sağlanacak” dedi.