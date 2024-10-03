Flying Tiger, 5 yılda 20 milyon euro yatırım yapacak

Sevilay ÇOBAN

Danimarka merkezli pera­kende markası Flying Ti­ger Copenhagen, 37 ülke­deki 1000 mağazasında sıra dı­şı tasarımlarını uygun fiyatlarla sunarken, ev dekorasyonundan oyuncağa, kırtasiye ürünleri­ne kadar geniş bir ürün yelpaze­sini Türk tüketicisiyle buluştu­ruyor. Karaca Grup iş birliğinde Kanyon’daki ilk mağaza açılışın­dan önce basın mensuplarıyla bir araya gelen marka yöneticileri, Türkiye’de fiyat avantajı olan bir marka olarak tanımlanmak iste­diklerini belirtti. Flying Tiger Co­penhagen Global CEO’su Martin Jermlin, Asya’da bir açılım ger­çekleştirdiklerini ve Asya paza­rında büyürken Avrupa ve Asya arasında köprü görevi gören Tür­kiye’yi es geçmenin düşünüleme­yeceğini vurguladı.

Küreselde ortalama sepet tuta­rının 7 euro olduğu bilgisini pay­laşan Jermlin, “Türk pazarının açılacağımızı duyurduğumuz an­dan itibaren gösterilen büyük ilgi bize şimdiye kadar giriş yaptığı­mız pazarlardan çok daha farklı bir pazara, giriş yaptığımızı gös­termiş oldu” dedi. Türkiye paza­rının büyük bir potansiyel taşı­dığını kaydeden Jermlin, “Ka­raca ile olan ortaklığımızdan ve Türkiye pazarından büyük bek­lentilerimiz var. Şu anda Avru­pa pazarında hemen hemen her yerde mağazamız bulunuyor. Ay­nı şekilde Orta Doğu ve Asya pa­zarında güçlüyüz.

Bu ayak izini daha da genişletmek için çalışı­yoruz. Eğlenceli, dinamik ürün­ler sunan bir marka olarak her sezonda farklı ihtiyaçlara, fark­lı dönemlere hitap eden ürünler ortaya koymaya çalışıyoruz. Ör­neğin Cadılar Bayramı sezonuy­sa o konseptte ürünler yer alıyor. Ya da yılbaşında yeni yıl konsepti gibi düşünebilirsiniz. Önümüz­deki zamanlarda Türk kültürü­ne doğrudan hitap eden ürünlere de yer verebiliriz. Mesela Rama­zan’a özel ürünlere de yer verebi­liri” diye konuştu.

İyi fiyat, farklı tasarım…

Flying Tiger Copenhagen Tür­kiye Genel Müdürü Sami Hotak ise “Bu sene içinde 10 mağazayı açmayı planlamıştık. Şimdiye ka­dar 14 mağaza için sözleşmeleri­mizi imzaladık. Bu mağazaların konumlanacağı lokasyonlar İs­tanbul, Ankara, İzmir ve Bursa. 2025'te hedefimiz 10 şehirde 25 mağazaya ulaşmak. 5 yılın sonun­da da 100 mağazaya ulaşmak gibi bir hayalimiz var” dedi.

Flying Ti­ger'ın en önemli stratejilerinden birinin farklı tasarım ve ulaşıla­bilir fiyat olduğuna dikkat çeken Hotak, 18 sezon ve kampanya dö­nemi ile müşterilerine birbirin­den farklı ürünler sunacaklarını söyledi. Hotak, Flying Tiger’ın 5 yıllık yatırım planları sorusuna şu yanıtı verdi; “Markanın 5 yılda 100 mağaza özelinde Türkiye’ye yatırım için ön gördüğü rakam 20 milyon euro. Ayrıca, her mağaza­da ortalama 8-9 çalışan olacağını varsayarsak toplamda 1.000 kişi­lik bir istihdam sağlanacak” dedi.