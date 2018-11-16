Formet Group ihracata odaklandı

16 Kasım 2018

Bünyesinde Flatelli, As Royal, Stella, Star, Formet Çelik Kapı gibi markaları barındıran Formet Group, gelecek dönemde ihracata daha çok odaklanacak.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen, çelik kapıda büyük bir pazar olan ABD'ye açılmayı hedeflediklerini anlattı. Sezen, Flatelli ve As-Royal markaları ile de ısıtıcı ve pişirici grubunda Almanya, İngiltere, Japonya ve Fransa'da tanınırlıklarını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Cezayirli bir firma ile ilk etapta 738 bin dolarlık doğalgaz sobası satışı için akreditifli satış sözleşmesi imzaladıklarını kaydeden Sezen, ihracatlarını artırmak için yurt dışında beyaz eşya dağıtıcısı büyük şirketler ile görüşmelerinin sürdüğüne de değindi.