Fransız Total ile Rönesans’tan yenilenebilir enerjide ortaklık

Türkiye’ye bugüne kadar ortaklıklarıyla 7 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapan Rönesans Holding, stratejik büyüme alanı gördüğü yenilenebilir enerjide, işbirliğine gitti. Bu kapsamda Rönesans Holding iştiraklerinden Rönesans Enerji’nin yüzde 50 hissesi, TotalEnergies tarafından satın alındı. Rönesans Holding ve TotalEnergies’in (yüzde 50-50) ortaklığı çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek Rönesans Enerji’nin, Türkiye’nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olmayı hedefliyor. TotalEnergies ile Rönesans Holding arasındaki ortaklık anlaşması, dün İstanbul’da Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve TotalEnergies Doğalgaz, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Başkanı Stéphane Michel tarafından imzalandı.

Yenilenebilir enerji payı yüzde 65’e çıkacak

İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjinin artan talebe karşı enerji arz güvenliğine katkı sağlayan, fiyatları daha rekabetçi kılan ve dışa bağımlılığı azaltan bir alan olduğunu kaydetti. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide dünyada 12'inci, Avrupa'da 5'inci sırada olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: “Geçtiğimiz şubatta ilan ettiğimiz Türkiye Ulusal Enerji Planı'ndaki hedefimiz, Türkiye'nin 2035 yılında kurulu gücü içerisindeki yenilenebilir enerjinin payını yüzde 65 seviyelerine çıkarmak. Bunun için, önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin megavat güneş, 1500 megavat rüzgar ve toplam 5 bin megavat offshore (deniz üstü) rüzgar yapmak zorundayız. Yenilenebilir kaynakları en kısa ekonomimize kazandırmak istiyoruz.” Anlaşmanın önemine değinen Bakan Bayraktar, “Bu anlaşma ve yatırım hedefi, ekonomimize, enerji sektörümüze duyulan güvenin açık göstergesi. Bizler de Bakanlık olarak, bu yatırımların en kısa sürede tamamlanması için yatırımın her aşamasında, farklı kurumlardan ihtiyaç duyulan izinlerde gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Bu nedenle burada oluşturulan birlikteliği biz bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Ortaya konan hedef 1000 megavat. Devam edecek projelerle bu hedefin en kısa zamanda 5 bin megavat olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin özellikle yeşil hidrojen üretiminde de kilit bir rol oynayacağını düşünüyoruz” dedi.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak imza töreninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “30 ülkedeki şirketlerimiz ile ciromuzun yüzde 70’ine yakınını yurtdışındaki faaliyetlerimizden elde ederken, yatırımlarımızı büyük oranda Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Aynı yetkinliği enerji alanında kullanıyor ve Total Energies ile yenilenebilir enerji alanında güçlerimizi birleştiriyoruz. TotalEnergies ile 1,000 MW büyüklükte rüzgar ve güneş santralini üç yıl içerisinde hayata geçireceğimizi düşünüyoruz. Türkiye bu anlamda ciddi ilgi çekiyor, TotalEnergies'i izleyecek başka şirketler de olacaktır. Dönüşüm geçiren petrol ve doğalgaz şirketlerinin hızla yenilenebilir enerji alanında kapasite geliştirmesi gerekiyor.” Rönesans Holding’in yatırımlarına değinen Ilıcak şunları söyledi:

Yatırımlar 2028’e kadar 10 milyar euroyu aşacak

“Edindiğimiz birikim ve sermayeyi uluslararası ortaklarımız ile ülkemize ve insanımıza istihdam sağlayan yatırımlara dönüştürdük. Bu yatırım miktarı bugün itibarıyla 7 milyar Euro’dan fazla. Farklı iş kollarındaki yatırımlarımız ile 2028 itibarıyla ülkemizde gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarının 10 milyar Euro’yu aşmasını bekliyoruz.” Ilıcak, 2040 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Körfez’le enerjide işbirliği yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Körfez ziyaretinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok anlaşmaya imza atıldığını hatırlattı. Bakan Bayraktar, "Bu üç ülke ile önümüzdeki dönemde yenilenebilir başta olmak üzere enerjinin diğer alanlarında önemli iş birliklerine gideceğiz” açıklamasında bulundu.