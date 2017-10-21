Fujifilm Türkiye'de inovasyon merkezi açtı

21 Ekim 2017

Fujifilm, fotoğraftan medikale, grafik sistemlerden endüstriyel ürünlere kadar uzanan teknolojik altyapısını girişimcilere açmak amacıyla Japonya, ABD, Hollanda, İspanya ve İngiltere'den sonra 6'ncı Açık İnovasyon Merkezi'ni İstanbul'da hayata geçirdi.

Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'ın da içinde bulunduğu 15 ülkenin yönetim merkezi olan Fujifilm Türkiye, şimdi de "inovasyon üssü" oldu.

Yıllık global cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayıran teknoloji şirketi Fujifilm'in İstanbul'da açtığı Açık İnovasyon Merkezi, Türkiye'nin yanı sıra Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden gelen fikirlerle farklı teknolojilerin geliştirilmesine ev sahipliği yapacak.

Merkezde, Fujifilm'in Türkiye'deki ana faaliyet alanları arasındaki medikal sistemler, grafik sistemler, endüstriyel ürünler, dijital kamera ve fotoğraf baskı ürünlerinin dışında, global know-how'ı da tüm şirketlere, üniversitelere ve girişimcilere açık olacak.

Öncelikli olarak sağlık, enerji, çevre ve endüstri konularında çalışmaları, projeleri ve fikirleri olan potansiyel iş ortakları, iş birliği fırsatlarını değerlendirmek için merkezi ziyaret edebilecek.

"Türkiye'den 50 ülkeye hizmet verecek"

Fujifilm'in İstanbul merkez binasında faaliyet gösterecek olan Açık İnovasyon Merkezi'nin açılışı, Fujifilm Orta Doğu ve Türkiye Başkanı Jun Higuchi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Davete Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul Ticaret Odası ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile farklı üniversitelerden yöneticiler katıldı.

Fujifilm Orta Doğu ve Türkiye Başkanı Jun Higuchi, açılışta yaptığı konuşmada, inovasyona büyük önem veren Fujifilm'in, logosuyla birlikte kullandığı "Value from Innovation (İnovasyondan Gelen Değer) sloganının, yarının iş kollarını ve yaşam tarzını yaratmak için yenilikçi teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri sürekli olarak geliştirmeye yönelik taahhüdünü anlattığını ifade etti.

Açık İnovasyon Merkezi'nin gelişmiş teknolojilerle geleceğe öncülük edeceğini aktaran Higuchi, devlet kurumlarıyla da iş birliği yaparak, ihtiyaç duyulan Ar-Ge projelerine katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

"Misyonumuz, sürdürülebilir kurumsal faaliyetlerimiz sayesinde dünya çapındaki tüm insanların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olmaktır" diyen Higuchi, şunları kaydetti:

"Fujifilm Türkiye Açık İnovasyon Merkezi yaklaşık 50 ülkeye hizmet verecek. Kazakistan'dan Güney Afrika'ya uzanan ve Orta Doğu'yu da kapsayan geniş coğrafyada, potansiyeliyle parlayan bir yıldız olmasından dolayı İstanbul'u inovasyonun merkezi olarak konumlandırdık. Fujifilm'in tüm global know-how'ını iş dünyasına ve fikirlere açıyoruz. Açık İnovasyon Merkezimiz, küresel yeniliklerin keşfedilmesine olanak sağlayacak. Fotoğraf filmiyle başladık, medikale kadar uzanan çok sayıda temel teknoloji geliştirdik. Çok daha ileri ürünleri geliştirmek amacıyla bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanıma soktuk. Bu merkez, Fujifilm'in teknik ilerlemelerini takip etmek isteyen geniş bir coğrafyadaki girişimcilere ve yeni teknolojilerle yakın ilişki kurmak isteyenlere ilham verecek. Gelin, fikirlerinizi teknolojimizle harmanlayalım."

Yenilikçi fikirlere çağrı

Fujifilm Türkiye Genel Müdürü Cengiz Metin ise Açık İnovasyon Merkezi ile öncelikli olarak devlet kurumları ve üniversitelerle iş birliği halinde olacaklarını bildirdi.

İnovasyon alanında buluşmak için ortak bir platform oluşturduklarını anlatan Metin, Fujifilm'in zengin teknolojik altyapısını ve bilgi birikimini geniş bir yelpazede sunacaklarını bildirdi.

Cengiz Metin, "Sağlık, endüstri ve teknoloji alanında çözümlerimiz var. Burada iş ortaklarımızla önemli projeleri geliştirerek anlaşmalar yapmayı hedefliyoruz. Açık çağrı yapmak istiyorum; yenilikçi fikirleri olanlarla karşılıklı ürün geliştirmeleri yaparak inovatif çözümler sunmak istiyoruz. Fujifilm'in derin teknolojisini Türkiye ile paylaşmaya hazırız." diye konuştu.

Metin, Türkiye'nin Fujifilm için 15 ülkenin yönetim merkezi olmasının ardından Açık İnovasyon Merkezi ile 50 ülkeye ulaşacakları bir inovasyon üssü haline geldiğini vurguladı.

"Türkiye çok avantajlı"

Fujifilm Avrupa İnovasyon Merkezi Direktörü Sander Vermeulen ise Japonya, ABD, Hollanda, İspanya ve İngiltere'den sonra 6'ncı Açık İnovasyon Merkezi'ni İstanbul'da hayata geçirdiklerini söyledi.



Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla çok avantajlı olduğunu belirten Vermeulen, "İnanıyoruz ki Türkiye'de çok olumlu gelişmeler kaydedeceğiz. Buradaki bilgi alışverişlerini sürekli araştırıyor ve geliştiriyor olacağız." dedi.

Kaynak: AA