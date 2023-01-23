Fungames'e 113 milyon lira değerleme
Türk e-ticaret şirketleri kadar dijital oyun şirketleri de son 2 yılın yatırımcılar açısından en dikkat çeken sektörlerinden biri. Dream Games’in 1 milyar dolarlık değerleme alarak Unicorn olan ilk oyun şirketi olması yazılımcılar kadar girişimcilerin özellikle yabancıların dikkatini çekti.
Kerim ÜLKER
Rus yatırımcılar da bu ilginin yakın takipçisi. 50’den fazla çalışanı olan ve bilgisayar, mobil ve konsol oyunları geliştiren Funverse Games yatırım turuna çıktı. İlk kapanışı yapan Fungames’e 113 milyon TL yani 6 milyon dolar değerleme aldı. Yatırım turuna ise Weplay Games, Yıldız Tekno GSYO, Mediterra Capital, Astaş Holding gibi sektörünün öncüsü şirketleri katıldı ve hisse bazlı yatırım yapıldı.
Yatırım sürecine katılanlardan biri de Dmitry Kupriyanov tarafından yönetilen Alfin VC. Funverse Games CEO Tolga Öztürk, “Steam ve Epic Games Store üzerinden çıkacak ilk yerli MOBA oyun yani çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası olacak” dedi.