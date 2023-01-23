Fungames'e 113 milyon lira değerleme

Kerim ÜLKER

Rus yatırımcılar da bu ilginin yakın takipçisi. 50’den fazla çalışanı olan ve bilgisayar, mobil ve konsol oyunları geliştiren Funverse Games yatırım turuna çıktı. İlk kapanışı yapan Fungames’e 113 milyon TL yani 6 milyon dolar değerleme aldı. Yatırım turuna ise Weplay Games, Yıldız Tekno GSYO, Mediterra Capital, Astaş Holding gibi sektörünün öncüsü şirketleri katıldı ve hisse bazlı yatırım yapıldı.

Yatırım sürecine katılanlardan biri de Dmitry Kupriyanov tarafından yönetilen Alfin VC. Funverse Games CEO Tolga Öztürk, “Steam ve Epic Games Store üzerinden çıkacak ilk yerli MOBA oyun yani çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası olacak” dedi.