Galatasaray ile Aroma'dan su sponsorluğu anlaşması

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve sarı-kırmızılı yönetici İsmail Sarıkaya ile Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç ve yöneticisi Ege Duruk katıldı.

Öztürk, törendeki konuşmasında, "5 yıldır devam eden sponsorluk farklı bir yere geldi. Artık tüm branşlarda su sponsorumuz Aroma. Bunun artarak devam etmesini ümit ediyorum. Onlardan ücretsiz danışmanlık da alıyoruz. Çok iyi yatırımcılar. İlerleyen dönemlerde Galatasaray'ın finansallarının daha iyiye gitmesi için fikri anlamda desteklerini alacağız." ifadelerini kullandı.

Sarıkaya da sponsorluk anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, "Hepimiz bir halatın ucundan tutuyoruz. Kimi fazla kimi az çekiyor ama çekiyoruz ve hep beraber amacımıza ulaşacağız. Bize destek veren Duruk ailesine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

'Gönül bağı da kurduk'

Kılınç ise Galatasaray Kulübü'yle işbirliğinde beşinci yılı geride bıraktıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "5 yıl içinde sadece sponsorluk değil aynı zamanda gönül bağı da kurduk. Kurulduğumuz günden bu yana ülke sporuna katkı sağlamayı amaçladık. İki marka olarak yine bir arada olmaktan dolayı gururluyuz. Başarılardan dolayı 'Florya'nın suyunda ne var' hikayesini bilirsiniz. Florya'nın suyunda Galatasaray ve Aroma'nın gönül bağı var. Florya'nın suyunu Kemerburgaz Tesisleri'ne de taşımış olacağız. 5. yılına girdiğimiz anlaşmanın uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz."

Ege Duruk da sponsorluktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kulübün tüm branşlarını kapsaması anlaşmanın bizler için ayrı bir gurur kaynağı." şeklinde görüş belirtti.