Galatasaray Stadyumu’nun yeni isim sponsoru “Rams Global” oldu

Rams Global ile Galatasaray Spor Kulübü’nün imzaladığı bu antlaşmayla birlikte, 2023- 2024 sezonundan itibaren Seyrantepe'deki stadyumun ismi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Global Stadyumu olarak anılacak.

Türkiye’nin lider futbol takımlarından Galatasaray Spor Kulübü’ne stadyum isim sponsoru olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Rams Global CEO’su Devran Bülbül’ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Bugüne kadar başta inşaat olmak üzere, sağlık, maden, turizm, paylaşmalı ofis, gıda, medya gibi birçok farklı sektörde yatırımlar yapan Rams Global olarak, bir yandan bu sektörlerdeki faaliyetlerimize aynı inanç ve istekle devam ederken öte yandan spor sektöründe de başarılı işlere imza atmayı sürdüreceğimize inanıyoruz.

Bugün, elde ettiği tarihi başarılarla uluslararası anlamda Türkiye’nin en değerli markalarından olan Galatasaray Spor Kulübü’nün yeni stadyum isim sponsoru olmanın mutluluğu içindeyiz. Büyük kurucu Ali Sami Yen’in adını verdiği spor kompleksinde stadyum isim sponsoru olmanın verdiği gururla kulübün 1 numaralı isminin vizyonunu sahiplenerek ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız.

Yaptığımız iş birliği ile Türk sporunu yeniden arzu edilen seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda Galatasaray Spor Kulübü’ne destek olarak, hep birlikte Türk sporuna değer katacağımıza inanıyoruz.”

İki ay önce GAİN Medya’yı satın alarak medya sektörüne de adımını atan Rams Global, büyük ölçekli inşaat, maden gibi yatırımlarına ilave olarak spor ve eğlence sektöründeki adımlarıyla adından söz ettirmeyi amaçlıyor. Dokunduğu her sektörü ve bölgeyi verimli bir alana dönüştüren Rams Global, bugüne kadar imza attığı tüm projelerde çevrecilik, sürdürülebilirlik ve etik büyüme yaklaşımı ile gelişimini sürdürüyor.