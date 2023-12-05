Gap Grup, yurtdışındaki faaliyetlerini artırıyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Gap Solar Altyapı, Gap Galvaniz & Çelik, Gap Tava ve Gap Pano’nun yer aldığı Gap Grup markası ile yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini söyleyen Gap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı, “Üretim tesisimizin yüzde 65 oranındaki kısmı, güneş enerji santrallerinin alt yapı ve montaj sistemlerinin üretimini yapıyor. Enerji sektörüne hizmet ettiğimiz için GES montaj projeleri için Gap Enerji'yi kurduk ve montaj projelerimizi bu firma çatısı altında yürütüyoruz” dedi.

Yoğun olarak iç piyasaya çalıştıklarını ancak imalat bölümünde yüzde 15 ihracat yaptıklarını aktaran Zeki Ormanlı, “Yurt dışındaki işlerimizi büyütmek amacıyla çalışmalarımızı hızlandırarak Afrika, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde depo ve ofis kurma çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde dünyanın birçok ülkesinde depo, ofis ve bayilikler açmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde 50 bayiliklerinin olduğunu söyleyen Ormanlı, “Güneş enerji santralleri ile alakalı olarak tarımsal sulama adı altında tarımsal sulamaya yönelik GES taşıyıcı konstrüksiyon üretimi yapan bir bölümümüzün yanı sıra kablo kanal tavası üretimi yapan bir bölümümüz de bulunuyor.

Bu iki bölümün ürettiği ürünlerin satışını bayi ağımız üzerinden yapıyoruz. Şu anda İstanbul, Eskişehir, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Elazığ, Gaziantep ve Malatya gibi illerde 50 kadar bayimiz mevcut, fakat Türkiye’nin diğer illerinde de bayilik açmak ve bayi sayımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.