Garanti BBVA, özel bankalar arasında dijitalde en çok kullanıcıya sahip banka oldu

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, Garanti BBVA'nın, halka açık yatırımcı raporlarına göre, özel bankalar arasında en çok dijital kullanıcıya sahip banka olarak öne çıktığını bildirdi.

Garanti BBVA açıklamasına göre, banka, bireysel ve tüzel müşterilerine sunduğu hizmetlerle özel bankalar arasında liderliğini koruyor.

11 milyona yakın dijital müşteri

Garanti BBVA Mobil, 13 milyonu aşkın müşterinin bankayla öncelikli temas noktası haline gelirken, 11 milyona yakın müşteri sadece mobil üzerinden bankacılık hizmetlerine erişiyor.

Müşteri olma süreci de dahil olmak üzere şubeyle temas etmeden neredeyse her işlemin yapılabildiği Garanti BBVA Mobil, 500'ü aşkın fonksiyon setiyle müşterilere hızlı ve kolay hizmet sunuyor.

Mobilden müşteri olma sürecinin başlamasıyla birlikte uçtan uca dijital bankacılık deneyiminde son adım da tamamlandı. Garanti BBVA bu süreci, bireysel müşterilerinin yanı sıra şahıs firması statüsündeki esnaf ve KOBİ'lerin de uçtan uca güvenli, kolay ve yalın deneyimleyebileceği şekilde tasarladı.

Mobili müşteri deneyiminin ana merkezi olarak konumlayan banka, müşterilerinin tüm ihtiyaçları için mobil üzerinden çözüm yolları sunmayı hedefliyor. Müşteriler mobilden çıkmadan akıllı asistan "Ugi", "chatbot", "video" ile görüşme gibi hizmetler sayesinde çözüm yollarına erişebiliyor.

Müşteriler, insan temasına ihtiyaç duydukları noktada da Garanti BBVA Mobil'den çıkmadan müşteri temsilcisi ile "Canlı Destek" çözümü sayesinde yazışarak destek alabiliyor.

Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli akıllı asistanı "Ugi", 2022'de 5 milyonu aşkın müşteriyle 53 milyondan fazla etkileşime girdi. "Ugi", doğal konuşma dilini anlama konusundaki yetenekleri sayesinde 2022'de tekil kullanıcı sayısını yüzde 29'un üzerinde artırdı.

Garanti BBVA Mobil müşterileri temassız işlem yapma ihtiyacının artmasıyla beraber para çekme, yatırma, transfer, kredi kartı borcu veya kredi ödemelerini QR kod ile şubeye gitmeye ihtiyaç duymadan ATM'ler üzerinden rahatça yapabiliyor.

QR işlemleri için ortak QR kod uygulamasına geçilmesiyle beraber tüm banka müşterileri Garanti BBVA ATM'lerinden işlem yapabiliyor.

QR işlemlerinde yüzde 37 pazar payıyla lider

Garanti BBVA müşterileri, mobil uygulamayla tüm bankaların müşterilerine FAST altyapısı üzerinden QR ile para gönderebiliyor, hesaptan ve kredi kartından tüm banka POS'ları kullanılarak QR ile alışveriş ödemesi gerçekleştirebiliyor. Garanti BBVA, QR işlemlerinde yüzde 37 pazar payıyla liderliğini sürdürüyor.

Garanti BBVA stratejik öncelikleri arasında yer alan finansal sağlık ve danışmanlık yaklaşımı kapsamında mobilde uygulamaya geçen "Durumum" alanından müşterilerinin finansal resmini çekiyor, müşterilerini biriktirmeye ve kontrollü harcamaya yönlendiriyor, harcama alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler geliştiriyor ve bu önerileri sürekli dinamik tutuyor.

Garanti BBVA, bu yılın başında hayata geçen açık bankacılık kapsamında farklı kurumlar üzerinden para transferi yapabilme ve farklı kurumlardaki hesapları tek bir noktadan izleyebilmek gibi özellikleri müşterilerine sunmaya başladı.

Bankanın esnaf, KOBİ ve ticari müşterileri de başka banka üye işyeri/POS hareketlerini ve hesaba geçecek tutarlarını Garanti BBVA Mobil ve İnternet'ten görebilecek.

Zamandan tasarruf sağlıyor

Bu hizmeti müşterilerine ilk sunan bankalardan olan Garanti BBVA açık bankacılık ile müşterilerinin mali durumlarını daha kolay takip edip, yönetebilmesini, daha iyi bir deneyim şansına sahip olmasını ve zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.

Tüzel ve şahıs firmaları, Garanti BBVA dijital kanalları üzerinden GKS ve kefil bilgilerini görüntüleyebiliyor, üye iş yeri başvurusu ve sözleşmelerini alabiliyor, maaş kurum tanım ve değişikliği ile kredisiz hayat sigortaları talimatlarını dijital onaya gönderilebiliyor, aynı zamanda İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, günümüzde müşterilerin teknolojinin en iyi şekilde kullanıldığı uygulamalardan yararlanmak, en iyi deneyimi yaşamak istediğini aktardı.

Evlioğlu, "Böyle bir dünyada Garanti BBVA olarak, müşterilerimize yaşattığımız her deneyimi ya da tasarladığımız her süreci, önce mobil yaklaşımı ile ele alıyoruz. Müşterilerimizin desteğe ihtiyaç duydukları her an dijital üzerinden kolayca bize ulaşmaları tüm sorularına hızlıca yanıt bulabilmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Müşteriler için bir bankadan fazlasını sunmayı, onların finansal danışmanı olmayı ve zihinsel konfor alanı sağlayabilmeyi istediklerini aktaran Evlioğlu, şunları aktardı:

"Stratejimizi mobil etrafında kurgularken müşteri deneyiminde önceliğimizin, tüm müşterilerimizle her temas anında akıllı etkileşim kurabilen, doğru noktalarda insan desteği sunabilen, anlamlı öneriler ve tavsiyelerde bulunan ve güven inşa eden eşsiz bir deneyim yaratmaya odaklanıyoruz. Garanti BBVA, halka açık yatırımcı raporlarına göre, özel bankalar arasında en çok dijital kullanıcıya sahip banka olarak öne çıkıyor."