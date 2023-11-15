Garanti BBVA, rüzgar ve güneş enerjisi santrali yatırımları için ek finansman sözleşmesi imzaladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu sözleşmeyle Yahyalı Rüzgar Enerji Santrali yatırımı ve kapasite artırımları kapsamında Garanti BBVA'nın sağladığı finansman tutarı 145 milyon dolara ulaşacak.

Beyçelik Holding ve Japonya merkezli Orix Grubu'nun hissedarı olduğu İspanyol şirketi Elawan Energy ortaklığında alınan kararla 60 megavatlık hibrit güneş enerji santrali devreye alınacak ve 82,5 megavatlık kurulu güçle faaliyette olan rüzgar enerji santralinin kapasitesi 91,5 megavata yükseltilecek. Böylece, projenin toplam yatırım tutarı 180 milyon doları aşacak.

Toplam kapasitesi 150 megavatı aşacak olan projede 27 rüzgar türbiniyle 108 bin güneş paneli birlikte çalışacak ve yılda 380 milyon kilovatsaatlik yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirecek.

Santral yıllık yaklaşık 200 bin ton karbon emisyonunu engelleyecek

Tam kapasiteyle faaliyete geçince Türkiye'nin enerji ithalatının azaltılmasına katkı sağlayacak olan santral yıllık yaklaşık 200 bin ton karbon emisyonunu engelleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, Garanti BBVA olarak, Türkiye'nin net sıfır karbon hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak projelerin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu projeyi finanse ederken uluslararası ortaklı bir şirketle çalışarak bu alanda ne kadar güçlü olduğumuzu bir kere daha gösterdik. Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığı yenilenebilir enerji sektöründe müşterilerimize finansman çözümleri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.