Garanti BBVA Şişecam'ı model portföyünden çıkardı

Garanti BBVA Yatırım, bugün yayımladığı raporda model portföyüne 17 Temmuz'da eklediği ve o tarihten bu yana BIST-100 endeksinin yüzde 2.3 altında bir performans gösteren Şişecam (SISE) hissesini model portföyünden çıkardı.

Raporda yer alan açıklamalar şu şekilde:

"Model Portföyümüz son güncellememizi yaptığımız 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren BIST-100 endeksinin %2.3 altında bir performans gösterdi. Bu raporumuzla SISE’yi model portföyümüzden çıkarıyoruz.

SISE’yi çıkarıyoruz. Model portföyü daha dinamik ve etkin yönetmek adına % 15 zarar-kes ve maksimum 150 gün listede kalma kuralları uygulamaktayız.

Şişe Cam’ın hem coğrafi hem de ürün yelpazesi bakımından çeşitlendirilmiş iş yapısını beğenmekte ve yılın ikinci yarısının hem hacim artışı hem de karlılık anlamında daha güçlü olabileceğini hesaplamakla birlikte, %15 zarar-kes kuralımız nedeniyle model portföyden çıkarıyoruz.